Warum alle Palantir hassen

Die schärfsten Kritiker verweisen darauf, dass Palantirs Technologie der Regierung von Präsident Donald Trump dabei geholfen habe, Migranten aufzuspüren und abzuschieben, und von den israelischen Streitkräften eingesetzt werde, um Bewohner des Gazastreifens ins Visier zu nehmen.

In einer Rede am 30. Juli behauptete Robert Jenrick, Abgeordneter der populistischen Rechtspartei Reform UK, Burnham wolle Palantir – obwohl es „Verzögerungen bei der Entlassung (von Patienten aus Krankenhäusern, Anm.) um 15 Prozent reduziert“ habe – aus dem NHS entfernen, weil „britische Islamisten unzufrieden seien“.

Kritiker verweisen zudem auf die Lobbyarbeit des Unternehmens. Sein erster Auftrag von der britischen Regierung – die Zuordnung von Patienten zu Beatmungsgeräten – kam während der Covid-19-Pandemie für eine symbolische Gebühr von 1 £ (1,17 Euro) zustande, nachdem das Unternehmen Beamte bei Wassermelonen-Cocktails für sich gewonnen hatte.

Zack Polanski, Vorsitzender der Grünen, weist zudem – etwas unfair – darauf hin, dass Louis Mosley, der den britischen Ableger von Palantir und dessen europäischen Hauptsitz leitet, ein Enkel von Oswald Mosley ist, einem faschistischen Politiker der 1930er Jahre, und „darauf besteht, jedes Mal, wenn er im Fernsehen auftritt, ein schwarzes Hemd zu tragen“.