Vor zwei Jahren sahen die Vorhersagen noch anders aus. Da rechnete die Statistik Austria damit, dass Österreich die Grenze von zehn Millionen knacken könnte. In der neuesten Bevölkerungsprognose wurde der Trend in die andere Richtung korrigiert. Bis 2040 soll die Gesellschaft zwar noch von aktuell 9,2 Millionen auf 9,36 Millionen Menschen ansteigen. Danach wird allerdings bis 2080 ein Rückgang auf 9,04 Millionen erwartet.

Grund für den neuen Trend seien einerseits eine schwächer steigende Lebenserwartung sowie andererseits sinkende Fertilitätsraten. "Im Jahr 2040 werden in allen Bundesländern mehr Personen sterben als geboren", sagte die Demografieexpertin Hannah Diethard. Gleichzeitig sei 2025 mit 1,3 Kindern pro Frau "ein historischer Tiefstand" erreicht. Andererseits geht voraussichtlich die Zuwanderung zurück. Migration kann in den neuen Vorhersagen daher nur noch bis Mitte der 2040er "die negative Geburtenbilanz ausgleichen".

Mit der Coronapandemie bekam die Lebenserwartung den Expertinnen zufolge einen Dämpfer, steigt aber inzwischen wieder an. "Aktuell liegt die Lebenserwartung der Frauen bei 84,6 Jahren, jene der Männer bei 80,1 Jahren", erklärte Manuela Lenk. Befinden sich zurzeit noch 60,4 Prozent der Menschen hierzulande in der Altersgruppe 20 bis 64 Jahre, sollen es 2080 laut der Statistik-Austria-Prognose nur noch 53,6 Prozent sein. Dagegen steigt der aktuelle Anteil von Personen über 64 Jahren von 20,5 Prozent auf knapp über 30 Prozent im Jahr 2080.

Obwohl die Zahl der Personen im Erwerbsalter zurückgeht, soll die Zahl der Erwerbspersonen gleich bleiben. Das liege unter anderem an einer erhöhten Nachfrage nach älteren Arbeitnehmern, einem Zuwachs der Erwerbsquoten bei Frauen und an strengeren Zugängen zu vorzeitigen Pensionen.

Als Reaktion auf die Daten der Statistik Austria pochte die Industriellenvereinigung (IV) auf neue Regeln für die Pension. "Wir müssen die gesetzlichen Altersgrenzen an die demografische Entwicklung anpassen und die Möglichkeiten eines vorzeitigen Pensionsantritts weiter einschränken", ließ IV-Generalsekretär Christoph Neumayer per Aussendung verkünden. Zudem will die IV eine "sorgsame schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters". Die Junge Wirtschaft (JW) fordert neben einem höheren Pensionsantrittsalter außerdem "wirksame Anreize für längeres Arbeiten".

Sowohl bei Alter als auch Wachstum zeigen sich regionale Unterschiede. Das noch bis 2040 erwartete Bevölkerungswachstum treibt vor allem Wien mit einem prognostizierten Zuwachs von 6,4 Prozent voran, gefolgt von Vorarlberg mit 2,4 Prozent. Kärnten dürfte bis dahin die größten Verluste einfahren, mit einem Minus von 4,0 Prozent, gefolgt von 1,2 Prozent weniger Personen in der Steiermark.

Am meisten altert das Burgenland, wo bis 2040 jeder dritte über 65 Jahre sein soll. In Wien soll das nur jeden fünften betreffen, womit die Hauptstadt am jüngsten bleiben würde. Das erkläre sich durch die Zu- und Abwanderung. In Wien sei die Alterung wegen der internationalen Zuwanderung schwächer, und weil "hauptsächlich junge Personen zuwandern", sagt Manuela Lenk. Niederösterreich und das Burgenland hätten zwar den höchsten Wanderungssaldo. Dabei handle es sich aber zu großen Teilen um Binnenwanderung, also beispielsweise um ältere Menschen, die aus der Stadt aufs Land ziehen.