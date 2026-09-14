Apples iOS 27: Mehr KI und Kinderschutz fürs iPhone

Apple verspricht insgesamt ein reaktionsschnelleres System mit kürzeren App-Ladezeiten. Neue Fotos sollen jetzt etwa deutlich schneller als zuvor in der Mediathek erscheinen und Dateiübertragungen per AirDrop spürbar fixer ablaufen. Das Update soll ab dem 14. September verfügbar sein - und zwar für Modelle ab iPhone 11 beziehungsweise ab iPhone SE der zweiten Generation. Bei KI-Funktionen kann es wie schon in der Vergangenheit sein, dass diese erst auf Modellen ab dem iPhone 15 Pro beziehungsweise iPhone 16 laufen. Alle Neuerungen im Überblick:

Um das Herunterladen und die Installation von iOS 27 aktiv anzustoßen, öffnet man "Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate" - und muss dort nur das Update auswählen, auf "Laden und installieren" tippen und dann den Anweisungen folgen. Für gewöhnlich schlägt das System dem Nutzer das Upgrade aber auch vor, sobald es vorliegt. iOS 27 ist für alle iPhones ab dem iPhone SE 2 von 2020 und dem iPhone 11 (von 2019) aufwärts verfügbar.