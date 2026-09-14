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Apple verspricht insgesamt ein reaktionsschnelleres System mit kürzeren App-Ladezeiten. Neue Fotos sollen jetzt etwa deutlich schneller als zuvor in der Mediathek erscheinen und Dateiübertragungen per AirDrop spürbar fixer ablaufen. Das Update soll ab dem 14. September verfügbar sein - und zwar für Modelle ab iPhone 11 beziehungsweise ab iPhone SE der zweiten Generation. Bei KI-Funktionen kann es wie schon in der Vergangenheit sein, dass diese erst auf Modellen ab dem iPhone 15 Pro beziehungsweise iPhone 16 laufen. Alle Neuerungen im Überblick:
Um das Herunterladen und die Installation von iOS 27 aktiv anzustoßen, öffnet man "Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate" - und muss dort nur das Update auswählen, auf "Laden und installieren" tippen und dann den Anweisungen folgen. Für gewöhnlich schlägt das System dem Nutzer das Upgrade aber auch vor, sobald es vorliegt. iOS 27 ist für alle iPhones ab dem iPhone SE 2 von 2020 und dem iPhone 11 (von 2019) aufwärts verfügbar.
Beta-Version von iOS27: Ab dem 14. September soll das finale Update verfügbar sein. (zu dpa: «Apples iOS 27: Mehr KI und Kinderschutz fürs iPhone») Foto: Andrej Sokolow/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++
HANDOUT - Sobald ein Kinderaccount eingerichtet worden ist, können Eltern nun festlegen, welche System-Apps ihre Kinder von Anfang nutzen dürfen. (zu dpa: «Apples iOS 27: Mehr KI und Kinderschutz fürs iPhone») Foto: Apple Inc./dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++
HANDOUT - Die Passwörter-App kann künftig auch vor schwachen oder kompromittierten Passwörtern warnen und direkt die Änderung anbieten. Dieses Feature wird aber nicht gleich am 14. September veröffentlicht, sondern nachgereicht. (zu dpa: «Apples iOS 27: Mehr KI und Kinderschutz fürs iPhone») Foto: Apple Inc./dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++
HANDOUT - Eine neue Schutzfunktion heißt Surfanfrage: Damit werden Eltern benachrichtigt, wenn Kinder auf neue Webseiten zugreifen möchten - und müssen dies erst erlauben. (zu dpa: «Apples iOS 27: Mehr KI und Kinderschutz fürs iPhone») Foto: Apple Inc./dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++