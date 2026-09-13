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Tom Kaulitz schenkt Stiefsohn nach verlorener Wette Ferrari

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++ ARCHIVBILD ++ Henry, Kaulitz und Klum
©APA, dpa, Felix Hörhager
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Tom Kaulitz hat seinem Stiefsohn einen Ferrari zum 21. Geburtstag geschenkt - und damit eine alte Wettschuld beglichen. Vor sieben Jahren hatten die beiden bei einer Videospiel-Runde "Mario Kart" um das ungewöhnliche Geschenk gespielt. Henry gewann - und Kaulitz hielt nun sein Wort. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Zum 21. Geburtstag stand am Samstag ein roter Ferrari vor dem Familienanwesen in Los Angeles.

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"Oh mein Gott! Jesus Christus", sagte ihr Sohn in einem von seiner Mutter Heidi Klum auf Instagram veröffentlichten Video. Zu sehen ist auch der rote Sportwagen, der mit einer goldenen Schleife dekoriert wurde. "Dieses Ding ist wunderschön."

Kaulitz hatte den feuerroten Ferrari F430 bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill in Texas ersteigert. In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" erzählte er, dass er den Ferrari vor der Übergabe selbst noch eine Weile fahren wollte. Jetzt endete die Schonfrist. "Ich habe mein Versprechen gehalten", sagte Tom Kaulitz im Video. Für den Fall seines Sieges hätte Henry laut Abmachung drei Jahre auf Videospiele verzichten müssen. Seit 2019 ist Musiker Tom Kaulitz mit Model Heidi Klum verheiratet. Sohn Henry stammt aus der Ehe mit Sänger Seal.

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