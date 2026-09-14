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66,5 Millionen Jahre alte Spuren der Schritte eines T. rex entdeckt

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Erste Abfolge mehrere Tritte des Riesendinosauriers wurden gefunden
©Afp, APA, TIMOTHY A. CLARY
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Fast einen Meter lang ist jeder Fußabdruck, die ein riesiger Analysen zufolge vor rund 66,5 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika hinterließ. Insgesamt vier reihen sich in der sogenannten Hell-Creek-Formation nahe des kleinen Ortes Marmarth im US-Staat North Dakota aneinander, zwei linke, zwei rechte, berichtet ein Forscherteam im Fachmagazin "Journal of Vertebrate Paleontology": die erste bekannte Abfolge mehrerer Schrittspuren eines erwachsenen

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"Knochen sagen uns eine enorme Menge über diese Tiere, aber Fußabdrücke erfassen einen Moment des Verhaltens", sagte Mitautor Tyler Lyson vom Denver Museum of Nature & Science. Damit könne man dem Tier folgen, während es sich durch die Landschaft bewegt.

Die zwischen 60 und 80 Zentimeter breiten, stark verwitterten Abdrücke lassen die jeweils drei Zehen an den Hinterfüßen des riesigen Dinos erkennen. Aus dem Abstand der Schritte und der Größe der Abdrücke errechneten die Forschenden eine Hüfthöhe des Tiers von etwa vier Metern. Zudem schätzen sie, dass der gut 5 bis 7 Kilometern pro Stunde schnell unterwegs war - also in etwa flottem menschlichem Gehtempo.

Dass die Abdrücke erhalten blieben, ist einem besonderen Entstehungsprozess zu verdanken: Als der Dino über weichen Boden lief, hinterließ er Vertiefungen, die sich mit sandigem Material füllten. Kalkhaltiges Grundwasser verfestigte den Inhalt und die Ränder der Abdrücke im Laufe der Zeit. Spätere Verwitterung und Erosion wuschen das umgebende, weichere Gestein weg und legten die versteinerten Spuren frei.

Dass die Spuren wahrscheinlich von einem ausgewachsenen stammen, stützen die Forschenden unter anderem darauf, dass in der unmittelbaren Region sehr viele Knochen und Skelette dieser Art gefunden wurden. Andere große Pflanzenfresser wie etwa Hadrosaurier hinterließen zwar ebenfalls große, dreizehige Spuren, ihre Zehenabdrücke seien jedoch deutlich breiter gewesen, hieß es zudem.

A life-sized model of Tyrannosaurus rex is seen during the media preview on March 5, 2019 of "T. Rex: The Ultimate Predator" a new exhibit opening at the American Museum of Natural History, which will explore the latest research and discoveries about the dinosaurs known as tyrannosaurs, with an emphasis on the most famous member of the family — T.rex on March 5, 2019 in New York. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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