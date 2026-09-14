Pfeffer, der es prickeln lässt: Szechuan-Nudeln mit Pilzen

Das Geschmacksprofil lebt vom Zusammenspiel aus Schärfe und Gewürzen. Knoblauch, Ingwer und Crispy Chili-Öl bringen eine schöne Schärfe ins Gericht, während frisch gemörserter Szechuan-Pfeffer für das typisch prickelnde Gefühl auf der Zunge sorgt. Zusammen mit der Sojasoße, nussiger Tahini-Paste und süßlicher Hoisin-Soße entsteht ein dichter, vielschichtiger Würzbegleiter. Geröstete Erdnüsse und frische Frühlingszwiebeln runden das Gericht als Topping ab. Wer es nicht so scharf mag, nimmt weniger Szechuan-Pfeffer und reduziert Chili-Öl.