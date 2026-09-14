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Pfeffer, der es prickeln lässt: Szechuan-Nudeln mit Pilzen

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Das Geschmacksprofil lebt vom Zusammenspiel aus Schärfe und Gewürzen
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Prickelnde Schärfe trifft auf tiefes Umami: Diese Szechuan-Nudeln sind eine unkomplizierte Bowl für alle, die intensive Aromen schätzen. Der chinesische Streetfood-Klassiker "Dan Dan Noodles" wird traditionell mit Faschiertem zubereitet. In dieser Variante sorgen stattdessen fein geschnittene Shiitake und braune Champignons für die herzhafte Komponente. Die Pilze bringen von Natur aus viel Umami mit.

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Das Geschmacksprofil lebt vom Zusammenspiel aus Schärfe und Gewürzen. Knoblauch, Ingwer und Crispy Chili-Öl bringen eine schöne Schärfe ins Gericht, während frisch gemörserter Szechuan-Pfeffer für das typisch prickelnde Gefühl auf der Zunge sorgt. Zusammen mit der Sojasoße, nussiger Tahini-Paste und süßlicher Hoisin-Soße entsteht ein dichter, vielschichtiger Würzbegleiter. Geröstete Erdnüsse und frische Frühlingszwiebeln runden das Gericht als Topping ab. Wer es nicht so scharf mag, nimmt weniger Szechuan-Pfeffer und reduziert Chili-Öl.

ILLUSTRATION - Es ist der Szechuan-Pfeffer in der asiatisch inspirierten Nudel-Bowl, der es auf der Zunge prickeln lässt. (zu dpa: «Pfeffer, der es prickeln lässt: Szechuan-Nudeln mit Pilzen») Foto: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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