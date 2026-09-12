ABO

Matthias Reim trennt sich von seinem Bodensee-Boot

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Matthias Reim: "Ich hänge nicht so an solchen Sachen"
©dpa (Archiv), APA, Felix Kästle
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Nach 13 Jahren ist Schluss mit dem Leben auf dem Bodensee: Schlagersänger Matthias Reim hat sein Boot verkauft. "Ich hänge nicht so an solchen Sachen", sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund sei ziemlich pragmatisch: In den vergangenen zwei Jahren sei das Boot praktisch nur am Liegeplatz geblieben.

von

News auf Google bevorzugen

"Wir sind in zwei Jahren zweimal eine halbe Stunde herausgefahren", sagte Reim. Mit einem kleinen Kind an Bord sei das zudem nicht besonders entspannend, so der Sänger über die Ausflüge mit seiner kleinen Tochter. Die Familie lebt am Bodensee.

Früher sah das anders aus. Vor etwa zehn Jahren habe er im Sommer fast täglich Zeit auf dem Boot verbracht. Seine Kinder und deren Freunde seien dabei gewesen, die Familie habe gegrillt und "mehr oder weniger am See und auf dem See gelebt". Inzwischen seien die Kinder groß und in alle Winde verstreut.

Auch deshalb fiel Reim der Abschied offenbar nicht besonders schwer. "Weg jetzt, alles einfach weg", sagte der Musiker, der am kommenden Freitag ein neues Album mit dem Titel "Flashback" herausbringt. Das Boot verliere zudem mit der Zeit an Wert.

Sein Haus in Stockach am Bodensee, das ebenfalls zum Verkauf steht, ist allerdings eine andere Größenordnung. Das Gebäude mit 600 Quadratmetern Wohnfläche, 13 Zimmern, zwei Schwimmbädern und einem Wellnessbereich sei noch nicht verkauft. Dafür müsse man jemanden finden, "der das braucht", sagte Reim.

ARCHIV - 27.12.2021, Baden-Württemberg, Stockach: Popsänger Matthias Reim sitzt am Abend in seinem Musikstudio. Der Schlagerstar könnte sich ein Duett mit Rapper Apache 207 vorstellen. (zu dpa: «Schlagersänger Matthias Reim verkauft Haus in Bodensee-Nähe») Foto: Felix Kästle/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern
Schlagzeilen
US-Popstar Lady Gaga ist Mutter geworden
Durch Sturzflut zerstörte Straße im Bezirk Nuwakot
Politik
Wiederaufbau nach Himalaya-Sturzflut: Vier Milliarden Euro
Die norwegische Prinzessin ist verstorben
Schlagzeilen
Kurz nach ihrem Bruder König Harald: Prinzessin Astrid tot
Jennifer Lawrence tritt Instagram bei: "Versaut das nicht"
Schlagzeilen
Jennifer Lawrence tritt Instagram bei: "Versaut das nicht"
Bei Schmerzmittel muss man die jeweilige Tageshöchstdosis einhalten
Gesundheit
3 Schmerzmittel-Fehler - und wie man sie vermeidet
Man setzt auf den Zufall
Technik
ETH-Forscher lösen große Netzwerkprobleme mit Zufallsverfahren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER