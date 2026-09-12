Matthias Reim trennt sich von seinem Bodensee-Boot

"Wir sind in zwei Jahren zweimal eine halbe Stunde herausgefahren", sagte Reim. Mit einem kleinen Kind an Bord sei das zudem nicht besonders entspannend, so der Sänger über die Ausflüge mit seiner kleinen Tochter. Die Familie lebt am Bodensee.

Früher sah das anders aus. Vor etwa zehn Jahren habe er im Sommer fast täglich Zeit auf dem Boot verbracht. Seine Kinder und deren Freunde seien dabei gewesen, die Familie habe gegrillt und "mehr oder weniger am See und auf dem See gelebt". Inzwischen seien die Kinder groß und in alle Winde verstreut.

Auch deshalb fiel Reim der Abschied offenbar nicht besonders schwer. "Weg jetzt, alles einfach weg", sagte der Musiker, der am kommenden Freitag ein neues Album mit dem Titel "Flashback" herausbringt. Das Boot verliere zudem mit der Zeit an Wert.

Sein Haus in Stockach am Bodensee, das ebenfalls zum Verkauf steht, ist allerdings eine andere Größenordnung. Das Gebäude mit 600 Quadratmetern Wohnfläche, 13 Zimmern, zwei Schwimmbädern und einem Wellnessbereich sei noch nicht verkauft. Dafür müsse man jemanden finden, "der das braucht", sagte Reim.