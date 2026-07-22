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Android-Smartphone gestohlen: Was jetzt wichtig ist

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Geräte bei Diebstahl mit der Funktion "Als verloren markieren" sperren
©APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
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Eben lag das Smartphone noch auf dem Cafétisch oder steckte im Rucksack - und im nächsten Moment ist es spurlos verschwunden. Nach dem ersten Schreck gilt für Android-Nutzer: keine Zeit verlieren. Wenn die richtigen Sicherheitsfunktionen aktiv sind, lässt sich das Telefon meist noch orten, sperren und im Notfall sogar komplett löschen. So bleiben sensible Fotos und Nachrichten vor fremden Blicken geschützt.

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Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. Zum Beispiel muss das Gerät mit einem Google-Konto betrieben werden und Teil des "Mein Gerät finden"-Netzwerks sein. Diese Schritte sind wichtig:

Weitere Maßnahmen zum Absichern eines Android-Smartphones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.

Und zum Schluss: Ist das alles erledigt und die Anzeige bei der Polizei gemacht, schaltet man nach Möglichkeit den Zugriff des Geräts auf alle aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Google-Konten und ähnlichen Diensten ab.

Handelt es sich beim gestohlenen Android-Smartphone um ein Dienstgerät, hilft auch ein Verlusthinweis an die Unternehmens-IT.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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