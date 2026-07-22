Android-Smartphone gestohlen: Was jetzt wichtig ist

Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. Zum Beispiel muss das Gerät mit einem Google-Konto betrieben werden und Teil des "Mein Gerät finden"-Netzwerks sein. Diese Schritte sind wichtig:

Weitere Maßnahmen zum Absichern eines Android-Smartphones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.

Und zum Schluss: Ist das alles erledigt und die Anzeige bei der Polizei gemacht, schaltet man nach Möglichkeit den Zugriff des Geräts auf alle aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Google-Konten und ähnlichen Diensten ab.

Handelt es sich beim gestohlenen Android-Smartphone um ein Dienstgerät, hilft auch ein Verlusthinweis an die Unternehmens-IT.