Android-Smartphone gestohlen: Was jetzt wichtig ist

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Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. Zum Beispiel muss das Gerät mit einem Google-Konto betrieben werden und Teil des "Mein Gerät finden"-Netzwerks sein. Diese Schritte sind wichtig:
Weitere Maßnahmen zum Absichern eines Android-Smartphones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.
Und zum Schluss: Ist das alles erledigt und die Anzeige bei der Polizei gemacht, schaltet man nach Möglichkeit den Zugriff des Geräts auf alle aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Google-Konten und ähnlichen Diensten ab.
Handelt es sich beim gestohlenen Android-Smartphone um ein Dienstgerät, hilft auch ein Verlusthinweis an die Unternehmens-IT.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose