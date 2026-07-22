Ernährung bei COPD: 6 Dinge, auf die es ankommt

Dabei ist wichtig, dass Betroffene einer COPD gut und genug essen. Ihr Energieverbrauch ist nämlich erhöht, weil Atmen sie mehr Kraft kostet. Sechs Dinge, auf die man achten kann:

Statt drei großen Mahlzeiten am Tag setzen COPD-Patientinnen und -Patienten am besten auf fünf bis sechs kleinere. Größere Mahlzeiten bedeuten nämlich oft mehr Luftnot. Und: Sie nehmen mehr Raum im Magen ein, was der Lunge Platz wegnimmt.

Menschen mit einer COPD haben oft eine verringerte Muskelmasse. Damit der Körper nicht noch mehr davon abbaut, sollten ausreichend Proteine den Weg auf den Teller finden. Sie sind der wichtigste Baustein der Muskulatur.

Optimalerweise hat jede Mahlzeit eine Eiweißquelle, zum Beispiel Topfen, Joghurt, Hüttenkäse, Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Tofu oder Nüsse und Samen.

Wichtig: Ernährung allein baut keine Muskeln auf - es braucht auch Bewegung.

Beim sogenannten Emphysem-Typ einer COPD verlieren Betroffene häufig ungewollt an Gewicht. Gegensteuern lässt sich, indem gezielt Lebensmittel auf dem Teller landen, die viel Energie und viele Nährstoffe liefern.

Expertinnen und Experten nennen als Beispiele Vollfett-Milchprodukte, Pflanzenöle, Avocado und Nüsse. Wer letztere nicht so gut kauen kann, findet in Nussmus eine Alternative. Auch energiereiche Trinknahrungen können eine Option sein.

Das ist wichtig, damit sich der zähe Schleim in ihren Atemwegen leichter löst - und besser abhusten lässt. Zwei Liter am Tag sind ein Richtwert, an dem sich Betroffene orientieren können. Am besten eignen sich stilles oder kohlensäurearmes Wasser, ungesüßte Tees oder verdünnte Säfte.

Kohl, Zwiebeln oder kohlensäurehaltige Getränke: Wer sich nach bestimmten Lebensmitteln aufgebläht fühlt, verzichtet lieber darauf. Durch die Gasbildung im Verdauungstrakt erhöht sich nämlich der Druck auf das Zwerchfell - und damit auf die Lunge.

Menschen mit COPD haben ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, also Knochenschwund. Kalzium ist der wichtigste Baustein für die Knochen - davon sollten COPD-Betroffene also unbedingt genug zu sich nehmen.

Dabei helfen Milchprodukte wie Joghurt, Topfen oder Käse. Auch kalziumreiches Mineralwasser (ab 250 mg Kalzium pro Liter) kann einen Beitrag leisten.