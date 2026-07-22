Gottschalk nach Krebserkrankung vorsichtig optimistisch

Er nehme an einer Studie der Universitätsklinik Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern teil, in der eine "Art von Antitherapie" erforscht werde. "Ob das tatsächlich gegen den Krebs hilft, weiß man noch nicht, aber schaden kann es nicht", sagte Gottschalk. Alle zwei Wochen erhalte er eine Spritze. Ende November hatte Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Zuletzt sagte er laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung, dass er "momentan krebsfrei" sei.

Gottschalk hatte die ZDF-Fernsehsendung "Wetten dass..?" mit einer kurzen Unterbrechung von 1987 bis 2011 moderiert. Im vergangenen Jahr verabschiedete er sich von der großen Bühne. Ende November machte er seine Krebserkrankung öffentlich. Im Dezember soll "Wetten dass..?" ins Fernsehen zurückkehren. Die Ausgabe wird von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz moderiert, die durch die Band Tokio Hotel bekannt wurden.