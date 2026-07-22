iPhone gestohlen oder verloren? Was jetzt wichtig ist

Auf der Find-Webseite wird auch der Standort des Gerätes angezeigt. Apple warnt davor, im Falle eines Diebstahls oder Raubes selbst auf die Suche zu gehen. Stattdessen soll man sich aus Sicherheitsgründen lieber an die örtliche Polizei wenden.

Aber: Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. iOS fordert Nutzerinnen und Nutzer zwar bei der Einrichtung und auch danach des Öfteren auf, das Gerät abzusichern. Doch längst nicht jeder hat das auch getan. Diese Schritte sind wichtig:

Weitere Maßnahmen zum Absichern eines iPhones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.

Noch ein nicht ganz unwichtiger Schritt zum Schluss: Sind alle Schritte zum Absichern gegangen und die Anzeige bei der Polizei ist gemacht, wirft man das Gerät nach Möglichkeit noch aus allen aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Google-Konten und ähnlichen Diensten heraus.

Und - wenn es ein Firmengerät war - sollte man auch die Unternehmens-IT über den Verlust unterrichten.