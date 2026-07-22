ABO

iPhone gestohlen oder verloren? Was jetzt wichtig ist

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit der Funktion "Wo ist?" kann man verloren gegangene Geräte orten
©APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Sommer, Sonne, Smartphone weg? Eine Unachtsamkeit am Strand, ein Griff in die Tasche im Gedränge oder schlicht im Restaurant liegen gelassen: Wenn das Handy plötzlich unauffindbar ist, weicht die Urlaubsstimmung schnell der Panik. Doch egal, ob Diebstahl oder Verlust - jetzt zählt jede Minute. Wer sofort richtig reagiert, schützt sensible Daten und sperrt SIM-Karte sowie Bezahldienste.

von

Auf der Find-Webseite wird auch der Standort des Gerätes angezeigt. Apple warnt davor, im Falle eines Diebstahls oder Raubes selbst auf die Suche zu gehen. Stattdessen soll man sich aus Sicherheitsgründen lieber an die örtliche Polizei wenden.

Aber: Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. iOS fordert Nutzerinnen und Nutzer zwar bei der Einrichtung und auch danach des Öfteren auf, das Gerät abzusichern. Doch längst nicht jeder hat das auch getan. Diese Schritte sind wichtig:

Weitere Maßnahmen zum Absichern eines iPhones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.

Noch ein nicht ganz unwichtiger Schritt zum Schluss: Sind alle Schritte zum Absichern gegangen und die Anzeige bei der Polizei ist gemacht, wirft man das Gerät nach Möglichkeit noch aus allen aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Google-Konten und ähnlichen Diensten heraus.

Und - wenn es ein Firmengerät war - sollte man auch die Unternehmens-IT über den Verlust unterrichten.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Lässt sich die Maschine einfach bedienen, wird sie häufiger genutzt
Gesundheit
Welche Eismaschine passt zu mir? 6 Tipps, worauf es ankommt
++ ARCHIVBILD ++ Management: "Mutter und Kind geht es gut"
Schlagzeilen
Comedian Luke Mockridge ist Vater geworden
Zustimmung der Nationalversammlung galt als sicher
Politik
Frankreich beschloss Social-Media-Verbot unter 15 Jahren
Fortschritte ungleich verteilt
Politik
150 Millionen Kinder weltweit chronisch mangelernährt
Politik
Ausschreitungen in Bologna: 64 Polizisten verletzt
Schädlicher Einfluss des heuer "extremen" El Niño"
Technik
Great Barrier Reef: Warnung vor "Kollaps des Ökosystems"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER