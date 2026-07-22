Comedian Luke Mockridge ist Vater geworden

© APA/APA/dpa/Matthias Balk home Aktuell Schlagzeilen

Der Comedian Luke Mockridge und seine Ehefrau Jenny sind Eltern eines Buben geworden. "Mutter und Kind geht es gut, die Familie freut sich sehr über die Geburt und genießt die erste Zeit gemeinsam", teilte das Management von Mockridge auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Mockridge meldete sich im März mit seiner neuen "ToGo-Show" bei YouTube zurück. Auf seinem YouTube-Kanal "LukeMockridgeTV" hat er 1,68 Millionen Abonnenten.

von APA