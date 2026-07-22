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Comedian Luke Mockridge ist Vater geworden

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++ ARCHIVBILD ++ Management: "Mutter und Kind geht es gut"
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Der Comedian Luke Mockridge und seine Ehefrau Jenny sind Eltern eines Buben geworden. "Mutter und Kind geht es gut, die Familie freut sich sehr über die Geburt und genießt die erste Zeit gemeinsam", teilte das Management von Mockridge auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Mockridge meldete sich im März mit seiner neuen "ToGo-Show" bei YouTube zurück. Auf seinem YouTube-Kanal "LukeMockridgeTV" hat er 1,68 Millionen Abonnenten.

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2024 hatte der TV-Sender Sat.1 eine geplante Quiz-Show mit dem Comedian aus dem Programm genommen, nachdem er in einem Podcast gemeinsam mit den Moderatoren abwertend über Para-Sport gesprochen und Athletinnen und Athleten verhöhnt hatte. Mockridge entschuldigte sich daraufhin. Dennoch verlor er sein damaliges Management, mehrere Bühnen stornierten geplante Auftritte. Seine Tournee begann erst mit Verspätung.

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