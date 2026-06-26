ACR-Umsatz 2025 gewachsen

Das mittelständische Forschungsnetzwerk ACR (Austrian Cooperative Research) hat beim Umsatz im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um rund fünf Millionen Euro von 82 auf 87 Millionen zugelegt. Man beschäftigte im Vorjahr 840 Personen, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß.
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Die 1954 als "Vereinigung der kooperativen Forschungsinstitute der gewerblichen Wirtschaft Österreichs" gegründete ACR ist die Dachorganisation für außeruniversitäre Institute, die angewandte Forschung und Entwicklung speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) betreiben. Der Anteil der KMU an den ACR-Kunden liegt bei rund drei Viertel.
Service: https://www.acr.ac.at/
ARCHIV - 15.09.2025, Sachsen, Leipzig: Geldscheine liegen auf einem Tisch. (zu dpa: «24-Jähriger nach mutmaßlichem Raubüberfall in U-Haft») Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++