ACR-Umsatz 2025 gewachsen

Die 1954 als "Vereinigung der kooperativen Forschungsinstitute der gewerblichen Wirtschaft Österreichs" gegründete ACR ist die Dachorganisation für außeruniversitäre Institute, die angewandte Forschung und Entwicklung speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) betreiben. Der Anteil der KMU an den ACR-Kunden liegt bei rund drei Viertel.

Service: https://www.acr.ac.at/