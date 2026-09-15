ABO

Absetzen von Antidepressiva kann Entzugssymptome auslösen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Oft fühlt man sich nach dem Absetzen von Antidepressiva schlecht
©APA, dpa, Annette Riedl
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Wer Antidepressiva absetzt und sich schlecht fühlt, hat oft keinen Rückfall. Eine Studie zeigt: Es sind meist Entzugssymptome, die nach einiger Zeit wieder verschwinden. Die Ergebnisse haben laut den Forscherinnen und Forschern große klinische Bedeutung. Würden Entzugssymptome fälschlicherweise als Rückfall einer psychischen Erkrankung gedeutet, könnte dies zur falschen Schlussfolgerung führen, dass eine dauerhafte Behandlung mit Antidepressiva notwendig sei.

von

News auf Google bevorzugen

Das schreiben sie in einer Studie in der Fachzeitschrift "Psychotherapy and Psychosomatics". Für die Untersuchung begleitete das Forschungsteam unter Leitung der privaten Kalaidos Fachhochschule 32 Erwachsene während 26 Wochen beim Ausschleichen eines Antidepressivums. An der Studie waren auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die Universität Zürich (UZH) und das King's College London beteiligt.

Die Untersuchung zeigte ein klares Muster: In Phasen, in denen die Dosis eines Antidepressivums reduziert wurde, nahmen Symptome wie Nervosität, Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen signifikant zu. Blieb die Dosis hingegen stabil, gingen diese Symptome wieder zurück. Die Forschenden beschrieben diesen Verlauf als "wellenartig".

Dieses Muster sei charakteristisch für Entzugserscheinungen und nicht für einen Rückfall in eine Depression oder Angststörung, die sich typischerweise langsamer entwickelten, betonten die Forschenden. Ein Rückfall einer psychischen Störung entwickle sich typischerweise langsamer.

Die Studienautoren leiten daraus eine Empfehlung für die Praxis ab. "Wer nach einer Dosisreduktion rasch emotionale Beschwerden entwickelt, braucht in den meisten Fällen nicht mehr Medikament, sondern sollte langsamer und mit kleineren Dosisreduktionen absetzen", wird Studienleiter Michael Hengartner in einer Mitteilung der Kalaidos Fachhochschule zur Studie zitiert.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Annette Riedl

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Preis der Paul Ehrlich-Stiftung ist mit 120.000 Euro dotiert
Technik
Paul-Ehrlich-Preis für Erkenntnisse zu Autoimmunerkrankungen
Wurde die Dosis reduziert, nahmen Symptome wie Nervosität zu
Gesundheit
Absetzen von Antidepressiva kann Entzugssymptome auslösen
"FLEX" nimmt die Photosynthese-Aktivität auf der Erde unter die Lupe
Technik
Photosynthese bis Eis - Europas neue Erdbeobachter ins All gestartet
Auf jeden Fall sollte man die angesprochene Kritik annehmen
Gesundheit
Neigen Sie zu Mikromanagement?
Kronen sollte man genauso gründlich putzen wie echte Zähne
Gesundheit
Gewusst? Auch unter Kronen kann sich Karies bilden
Es lässt sich jeweils immer nur eine externe Kamera verbinden
Technik
Mehr Perspektiven: Pixel-Smartphone mit Kamera verbinden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER