Gewusst? Auch unter Kronen kann sich Karies bilden

Sekundärkaries lautet dann die Diagnose. Sie kann nicht nur schmerzhaft werden, sondern auch ziemlich teuer. Im schlechtesten Fall muss der Zahnstumpf gezogen und ein neuer Zahnersatz angefertigt werden. Nicht nur lockere Kronen können Kariesbakterien die Tür öffnen.

Auch der Zahnfleischrand ist kritisch. Denn hier endet die Krone, die Wurzeloberfläche des Zahnes beginnt. An diesem Übergang kann sich leicht eine Sekundärkaries bilden. Sie kann sich unbemerkt unter der gesamten Krone ausbreiten, wie der Experte Prof. Stefan Zimmer warnt. "Wenn sie dann entdeckt wird, ist der Zahn oft nicht mehr zu retten."

Immerhin: Das Risiko, eine Sekundärkaries zu entwickeln, lässt sich senken. Worauf es dabei ankommt: