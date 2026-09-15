Paul-Ehrlich-Preis für Erkenntnisse zu Autoimmunerkrankungen

Der im Jahr 1959 geborene Wissenschafter entdeckte den Angaben zufolge, dass das Immunsystem sogenannte B-Zellen, die den eigenen Körper angreifen, in einem funktionell stillgelegten Zustand aufbewahren kann, statt sie zu vernichten. Sie dienten als eine Art Reservearmee, um gegen Infektionen vorzugehen. Gleichzeitig seien sie allerdings auch eine potenzielle Quelle für Autoimmunkrankheiten, zu denen unter anderem Multiple Sklerose und rheumatische Erkrankungen gezählt werden.

Erst 25 Jahre später sei die technologische Entwicklung so weit gewesen, dass Goodnow seine visionäre Hypothese experimentell beweisen und mit dem Begriff der "klonalen Erlösung" habe versehen können, erklärte die Stiftung. Goodnow habe gezeigt, "dass das Immunsystem zwischen Risikoakzeptanz und Verteidigungsbereitschaft balancieren muss, um seine Aufgabe zu erfüllen", wird der Vorsitzende des Stiftungsrates, Professor Thomas Boehm, zitiert.

Goodnow erforschte zudem, warum die meisten Menschen keine Autoimmunerkrankungen bekommen: Ähnlich wie bei der Entstehung von Krebs müssten meist im Laufe vieler Jahre mehrere molekulare Kontrollstellen umgangen werden. Klinisch seien die Erkenntnisse von großer Bedeutung für die Entwicklung personalisierter Therapien von Autoimmunkrankheiten. Goodnow forscht und lehrt als Leiter des Labors für Immungenomik am Garvan Institut für medizinische Forschung und als Professor an der Universität von Neusüdwales in Sydney.

Der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis wird traditionell an Paul Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Mit ihm werden Wissenschafter geehrt, die sich auf dem von Paul Ehrlich vertretenen Forschungsgebiet besondere Verdienste erworben haben, etwa in der Immunologie, der Krebsforschung, der Hämatologie, der Mikrobiologie oder der Chemotherapie.