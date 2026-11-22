"Ich hatte großes Glück, dass meine Karriere schon so lange andauert - und immer noch weitergeht - und dass ich all die wunderbaren, unterschiedlichen Rollen spielen durfte, die mir angeboten wurden", betonte der 61-Jährige. "Manche Leute kennen mich nur aus einem bestimmten Projekt. Auf Conventions kommen manchmal Leute auf mich zu und fragen: 'Ich kenne dich aus 'The Walking Dead' - schauspielerst du eigentlich noch?' Na ja, hoffentlich schon! Davon lebe ich schließlich!"

Auf der Comic Con wurde Cudlitz genregemäß in erster Linie auf die Zombieserie angesprochen. "Da ist eben diese ganze 'Nerd-Kultur' mit im Spiel - und das meine ich durchaus liebevoll, denn wir sind hier ja alle Nerds. Die Serie lief elf Jahre und war immerhin drei Jahre lang die größte weltweit. Das schaffen wirklich nur sehr wenige Serien."

Der aus Long Island, New York, stammende Schauspieler führt auch Regie. "Das hat mir geholfen zu erkennen, wann ich mich für Unterstützung an den Regisseur wenden sollte - und wann eben nicht", sagte Cudlitz. "Bei Serienproduktionen wurde mir sehr schnell klar, wann ein Regisseur über Informationen verfügte, die ich brauchte, und wann nicht. Das ist ihnen gar nicht vorzuwerfen. Sie haben schlichtweg keinen Zugriff auf bestimmte Dinge, weil sie - vereinfacht gesagt - als externe Kräfte für einen begrenzten Zeitraum dazustoßen. Sie sind absolut wichtig und strukturieren die jeweilige Episode, aber es gibt eben Entwicklungen innerhalb der Welt der Serie, von denen sie nichts wissen können."

Nicht nur vor und hinter der Kamera arbeitete Cudlitz, er zimmerte auch Requisiten zusammen. "Ich habe mein Studium finanziert, indem ich im Bereich Film und Fernsehen Kulissen und Requisiten gebaut habe. Ich habe dabei auch gelernt, wie man Möbel baut - und habe später für meinen Vater gearbeitet. Als ich mit dem Studium fertig war, war das der einfachste Weg, einen gut bezahlten Job zu finden, der mir gleichzeitig genug Freizeit ließ, um meine Schauspielkarriere zu verfolgen." Als seine Sehkraft nachzulassen begann, habe er damit aufgehört: "Es ist nämlich extrem frustrierend, in der Werkstatt ständig die Brille auf- und abzusetzen - immer wieder -, und dann ist sie auch noch voller Sägemehl."

Eigentlich könnte Cudlitz alleine einen Film drehen: Schauspielern, Regie führen und die Props bauen. "Genau!", nickte er. "Und was noch wichtiger ist: Ich weiß, wie all diese Dinge gemacht werden. Ich kann also einschätzen, was man verlangen kann. Außerdem weiß ich, was wir nicht brauchen - und was nötig ist, um etwas umzusetzen. Man kann mir also nichts vormachen. Ein umfassendes Verständnis für die Abläufe vor und hinter der Kamera ist als Regisseur unglaublich hilfreich."

Derzeit kommt fast täglich eine neue Serie heraus. Hat die Qualität dadurch gelitten? "Ich würde eher das Gegenteil behaupten", antwortete Cudlitz. "Klar, es gibt immer noch Schrott, der produziert wird, aber das gab es schon immer. Vielleicht gibt es sogar etwas mehr davon, weil es heute so viel mehr Kanäle gibt, aber insgesamt ist die Qualität meiner Meinung nach gestiegen. Die Leute erwarten das einfach, sie lassen sich keinen Schrott mehr vorsetzen."

Michael Cudlitz ist nur für die Comic Con nach Wien gekommen - mit anschließendem Rückflug. "Ich drehe in New York und werde dort eine ganze Weile bleiben. Ich freue mich riesig darauf. Ich darf noch nicht verraten, worum es geht.

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)