Die meisten der erwarteten 45.000 Besucherinnen und Besucher (es gibt noch Restkarten) werden verkleidet auf das Gelände der Messe Wien pilgern. "Es sind eben Nerds - und Nerds sind fantastisch", sagte die Kanadierin De Boer, die in der letzten Staffel von "Star Trek: Deep Space Nine" Lieutenant Ezri Dax verkörperte, im Gespräch mit der APA. "Ein Nerd zu sein, bedeutet eigentlich nur, dass man für etwas brennt, sich wirklich für eine Sache interessiert, alles darüber wissen will, Dinge dazu sammelt oder sich mit seiner Community darüber austauscht. Das finde ich großartig."

2025 feierte die VICC ihr zehnjähriges Jubiläum, weil man in dieser Dekade zweimal aussetzen musste, geht diesmal die zehnte Ausgabe über die Bühne. "Für heuer habe ich mir das Ziel gesetzt, dass die Leute auch hinter die Kulissen blicken können", betonte Krippner. "Darum sind Regisseure da und mit Emmy-Gewinner Ante Deković, der an 'Star Trek' und 'Tribute von Panem' mitarbeitete, jemand, der visuelle Effekte macht. Marina Sirtis, Counselor Troi in 'Star Trek: The Next Generation', ist generell immer die Queen jeder Convention. In Wien ist sie zum ersten Mal dabei."

Es gibt mit dem Fanfilm "Kobayashi Maru" auch eine Österreichpremiere. "Als mein 50. Geburtstag nahte, stellte ich mir die Frage: Schmeiße ich eine große Party oder drehe ich auf eigene Faust einen 'Star Trek'-Film", erzählte René von Bodisco, leidenschaftlicher "Trekkie" und im Berufsleben u.a. als Aufnahmeleiter, Produzent und Regisseur tätig. Der Deutsche konnte Cosplayer, bekannte Synchronsprecher, Deković und den damals 96-jährigen und letzten noch lebenden Darsteller von "Raumpatrouille Orion", den heuer verstorbenen Fritz Beckhaus, für das Projekt gewinnen. Der Kurzfilm verbindet beide TV-Serien. Gedreht wurde auch auf dem Nachbau der Brücke des Raumschiffs "Defiant", von Fans über zwölf Jahre geschaffen.

Das Publikum auf Conventions will von Stars natürlich einiges wissen. "Zum Beispiel wie weit die Flecken nach unten verliefen", schmunzelte De Boer, die in der Rolle der Dax eine Leopardenmuster-ähnliche Bemalung im Gesicht und am Hals aufwies. Oder wie die Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen Michael Dorn, der den mit ihr eng verbundenen Klingonen Worf spielte, verlief. "Er ist ein wunderbarer Mensch. Es ist allerdings gar nicht so einfach, einen Klingonen zu küssen, vor allem wegen seiner künstlichen Zähne. Dann musste ich dabei noch dazu auf einer Kiste stehen, um groß genug zu sein! Wir hatten unseren Spaß."

Als weitere Gäste abseits von "Star Trek" sind etwa Vincent D'Onofrio, als Bösewicht "Kingpin" in "Daredevil" zur Marvel-Legende geworden, und Michael Cudlitz aus "The Walking Dead". Autoren wie Andreas Gruber und T.S. Orgel präsentieren ihre Bücher. ebay ist mit einem eigenen Stand vertreten und sendet von dort zweimal täglich live: Verkäuferinnen und Verkäufer präsentieren Sammlerstücke vor der Kamera, während Interessierte in Echtzeit mitbieten können. Die teuerste Sammelkarte, die über die Auktionsplattform je verkauft wurde, ist übrigens ein "Glurak" aus dem allersten Pokémon-Set - 140.000 Dollar war jemandem das Stück Karton wert.

(S E R V I C E - Vienna Comic Con in der Messe Wien, 1020, Messeplatz 1, 21. und 22. November, 10-20 bzw. 10-18 Uhr; https://viecc.com )