Steinhauer spielt in der Verfilmung der Romanvorlage von Roman Klementovic an der Seite von Adele Neuhauser, die als Elisabeth mit der fortschreitenden Alzheimer-Erkrankung ihres Mannes sehr gefordert ist. Als die beiden eine Fernsehsendung sehen, in der ein lange zurückliegender Mord an der damals besten Freundin ihrer gemeinsamen Tochter noch einmal aufgerollt wird, offenbart Friedrich Wissen, das niemals an die Öffentlichkeit gelangt ist. Also beginnt sie mutig zu recherchieren und wird dabei hin- und hergerissen zwischen Verdrängung und dem Wunsch nach Aufklärung, der sie schließlich in eine lebensgefährliche Situation bringt.

Prochaska hat einen für österreichische Verhältnisse überaus dunklen Kriminalfall inszeniert, der ohne jegliche humoreske Auflockerung auskommen muss bzw. darf. Mit viel Spannung, einigen überraschenden Wendungen und kaum einem Sonnenstrahl dreht sich die ORF/SWR-Koproduktion, die in Wien und Niederösterreich im November und Dezember 2025 u.a. auch mit Christoph Luser und Fritz Karl gedreht wurde, abseits des eigentlichen Mordfalls auch um erschüttertes Vertrauen und die Frage, wie gut man die Menschen, die einem am nächsten sind, wirklich kennt. Mit Erwin Steinhauer sprach die APA im Vorfeld der TV-Premiere über das Überangebot an Krimis, seine Begegnung mit Alzheimer-Patienten, die Chemie mit Adele Neuhauser und die Zukunft des österreichischen Films.

APA: Wenn man Erwin Steinhauer und Krimi hört, denken viele wohl immer noch an die Polt-Reihe. Nervt Sie das?

Steinhauer: Nein. Mich nervt eher die sehr schmale Angebotsbreite momentan. Wenn man gegenwärtig fernschaut, sieht man ja hauptsächlich Krimistoffe. Es gibt ja immer so Trends. Ewig lang waren Ärzteserien ganz in - Klausjürgen Wussow, "Schwarzwaldklinik", zum Erbrechen. Dann gab's eine Zeit lang nur Hotelserien - "Schloss am Wörthersee", "Schlosshotel Orth". Und jetzt wird einem meistens Mord und Totschlag angeboten.

APA: Jetzt ist "Wenn das Licht gefriert" ausgerechnet auch ein Krimi. Haben Sie gezögert bei der Zusage?

Steinhauer: Ehrlich gesagt, kannte ich das Buch zuerst gar nicht. Ich wusste nur, dass Andreas Prochaska den Film machen wird. Und der gehört für mich zu den führenden Regisseuren des Fachs. Ich habe mit ihm schon einige Sachen gedreht - u.a. "Das finstere Tal" - und ich war neugierig und froh, dass ich mit ihm wieder einmal arbeiten kann. Er ist ein Regisseur, der einem am Anfang totale Freiheit gibt. Dann wird probiert, und nach und nach arbeitet er seine Vorstellungen ein. Das Ergebnis ist für mich beispiellos. Ich hatte das in der Generation davor eigentlich nur mit Xaver Schwarzenberger erlebt.

APA: Wie haben Sie sich auf die Rolle eines Demenzkranken vorbereitet?

Steinhauer: Ich kenne die Thematik Alzheimer sehr gut, weil ich das sowohl im Film als auch auf der Bühne - als Pflegender als auch als Patient - sozusagen durchgemacht habe. Und ein Freund von mir leitet im AKH eine Station, wo es um Demenzkranke geht. Er hat mich eingeladen, Patienten in verschiedenen Entwicklungsstufen kennenzulernen. Manche haben mich sogar erkannt, bei anderen war die Krankheit schon weit fortgeschritten. Ich konnte dort beobachten, wie Menschen auf Fragen reagieren, was sie können und nicht mehr können, wann sie aggressiv werden. Das konnte ich in diesem Film gut anwenden.

APA: Es geht im Film auch um erschüttertes Vertrauen. Hat das Ihre Sicht darauf, wie gut man nahestehende Menschen wirklich kennt, geändert?

Steinhauer: Nicht wirklich. Mir ist klar, dass man in einen Menschen nicht hineinschauen kann. Man wird ja von Menschen enttäuscht, wo plötzlich etwas passiert und du dir denkst: Das gibt's ja nicht. Ich kenne den seit 20 Jahren. Das kann doch nicht wahr sein! Ich habe das erlebt - mit Kollegen im nahen beruflichen Umfeld.

APA: In dem Film sind Sie und Adele Neuhauser erstmals gemeinsam in Hauptrollen zu sehen. Wie waren die Dreharbeiten?

Steinhauer: Die Adele ist eine Kollegin, die wahnsinnig gut vorbereitet ist, die nahbar ist. Wunderbar. Es war eine sehr angenehme Drehzeit. Schon beim Casting haben wir eine Szene probiert und gesehen, dass es wunderbar hinhaut, dass da eine Chemie ist, die passt.

APA: Sie hatten vorhin Xaver Schwarzenberger erwähnt. Inwiefern haben sich die Drehbedingungen seither verändert?

Steinhauer: Es war eine andere Zeit. Beim Xaver konnten wir ewig lange probieren. Er hat währenddessen erst festgelegt, wo er die Kamera hinstellen wird und wie er beleuchtet. Heutzutage muss das alles schon fertig am Storyboard sein. Zack zack zack! Wir waren damals in der wunderbaren Situation, dass wir drei oder vier Filmminuten am Tag gedreht haben. Das ist heute nicht mehr so. Es war für Film einfach mehr Geld da.

APA: Apropos Geld: Zuletzt ist der Druck noch deutlich gestiegen. Förderungen wurden gestrichen oder dezimiert, der ORF muss massiv sparen. Was heißt das für den österreichischen Film?

Steinhauer: Katastrophe! Auch wenn der (designierte, Anm.) ORF-Generaldirektor (Clemens Pig, Anm.) sagt, dass an heimischen Produktionen festgehalten wird, ist doch klar: Wenn man einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen muss, dann sind wohl in erster Linie Produktionen betroffen, die Geld kosten. Unsere Filme kosten im Vergleich zu amerikanischen B- und C-Movies sehr viel Geld. Also glaube ich, dass es nächstes Jahr ziemlich schlimm werden wird. Das betrifft gar nicht unbedingt die Qualität, aber es werden einfach weniger Sachen gemacht werden und mehr Kollegen arbeitslos sein.

APA: Was wäre zu tun?

Steinhauer: Die Politik müsste sich dazu bekennen, dass es sich hier auch um einen Wirtschaftsfaktor handelt. An das sollte man sich erinnern, wenn man den österreichischen Film versucht zu beschneiden und viele Leute ins existenzielle Chaos stürzt. Wir haben wahnsinnig viele junge begabte Leute. Die muss man einfach fördern.

APA: Sie selbst haben kürzlich Ihren 75. Geburtstag gefeiert. Ruhestand ist kein Thema?

Steinhauer: Leider nicht. (lacht) Im Moment habe ich jeden Tag etwas anderes. Ich bin auf Tour mit Heinz Marecek, habe weiter "Die letzten Tage der Menschheit" im Programm und so weiter. Es reißt mich wirklich herum bis Mitte Dezember. Aber dann habe ich fix einmal drei Wochen nix. Darauf freue ich mich schon.

APA: Aber Sie bleiben auch danach umtriebig?

Steinhauer: Ja ja, das hält mich jung!

(Das Gespräch führte Thomas Rieder/APA)