Damit habe sie auch kein Problem, fügte die Schauspielerin, die als Deanna Troi in "Star Trek: The Next Generation" (TNG) zur Science-Fiction-Ikone wurde, schnell hinzu: "Da all das Gute in meinem Leben von ihr kommt, kann ich mich eigentlich gar nicht darüber beschweren, oder? Wirklich nicht!" Darum spreche sie auch gerne auf Veranstaltungen wie der Comic Con über "Star Trek": "Man muss die Vergangenheit zu schätzen wissen und anerkennen, warum man heute in der Position ist, in der man sich befindet."

Für die Leidenschaft der Fans zeigte sich die Britin voll des Lobes: "Hätten sie damals nicht ihre Fernseher eingeschaltet, wäre ich heute nicht hier. In Deutschland und Österreich war TNG wie die Beatles. So eine Begeisterung." Dass ihr bei Conventions oft gleiche Fragen gestellt werden, störe sie nicht: "Ich beantworte alles und versuche, es für die Leute, die dieselbe Antwort schon seit 40 Jahren hören, so unterhaltsam wie möglich zu gestalten."

Dabei war die 71-Jährige zunächst gar nicht vom Erfolg der Serie überzeugt, die 1987 erstmals über die TV-Schirme flimmerte. "Wir dachten, wir machen das ein Jahr lang und müssen uns dann einen neuen Job suchen."

Es wird immer gesagt, die Welt wäre eine bessere, wenn mehr Politiker "Star Trek" anschauen würden. "Ja, aber so ist es eben nicht", sagte Sirtis. "Vor 60 Jahren dachten die Macher der klassischen Serie, sie könne der Menschheit Hoffnung geben - und wir dachten das vor 40 Jahren auch. Aber die Welt entwickelt sich immer weiter zum Schlechteren. Wir haben jetzt überall diese Tyrannen an der Macht. Ich wünschte, Gene Roddenberrys Vision würde Wirklichkeit werden, aber leider glaube ich nicht, dass das passiert."

Die politische Lage sei auch ein Grund, warum sie aus Amerika nach England zurückgezogen ist, betonte Sirtis. "Als Frau konnte ich eine zweite Amtszeit von Trump einfach nicht ertragen. Ich musste da raus."

Was ihre Arbeit betrifft, habe sie soeben einen Film mit Michael Dorn, Worf in TNG, fertiggestellt. Man sei immer noch "beste Freunde". Sirtis: "Ich möchte nur noch Projekte machen, die mich wirklich begeistern. Ich mache das dieses Jahr schon seit 50 Jahren. Um ehrlich zu sein: Wenn ich nie wieder arbeite, ist das auch völlig in Ordnung."

"Star Trek" hat auch das Leben von Nicole De Boer, die im Ableger "Deep Space Nine" eine Staffel lang Ezri Dax verkörperte, "absolut verändert". Als sie seinerzeit gefragt wurde, ob sie in der Serie mitspielen wolle, habe sie sofort zugesagt: "Als Schauspielerin ist es doch viel spannender, Teil der Sternenflotte zu sein und all die Dinge tun zu können, die man als Frau im All erlebt - anstatt nur die Freundin irgendeines Typen zu spielen", lachte die Kanadierin. "Außerdem war die Uniform praktisch. Ich kam ohne Kostümwechsel aus."

Die Folgen wurden in pompösen Kulissen in den Paramount Studios gedreht. "Ich kam mir vor wie Alice im Wunderland", sagte die 55-Jährige. "Die Sets waren unglaublich. Und die Komparsen haben einen fantastischen Job gemacht, sie ließen dieses Universum lebendig wirken. Auf der Promenade der Raumstation zu stehen, umgeben von all den verschiedenen Außerirdischen in diesen wunderschönen Kostümen, war etwas ganz Besonderes." Es sei daher schade, wenn mittlerweile viele Schauspielende bloß vor einem Greenscreen agieren müssen.

De Boer verriet, mit wie viel Aufwand ihre Körperbemalung für die Rolle der Ezri Dax verbunden war: "Maskenbildnerlegende Michael Westmore hat mich jeden Morgen von Hand geschminkt. Er hat dabei keine Schablonen oder Ähnliches benutzt." Einen Gastauftritt in einem der neuen "Star Trek"-Ableger wäre De Boer alles andere als abgeneigt: "Ich lebe in Toronto. Ausgerechnet in meiner Stadt drehen sie jetzt all diese neuen Serien. Ich habe gesagt: 'Wollt ihr denn nicht den Steuervorteil nutzen, wenn ihr Leute von hier engagiert? Mensch, kommt schon!' Aber die meinten nur, Dax passe nicht in die Zeitlinie der neuen Abenteuer."

(S E R V I C E - https://viecc.com )