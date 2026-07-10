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US-Flugpionierin Wally Funk ist tot

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Flugpionierin Wally Funk ist tot: älteste Frau im All
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
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Die US-Flugpionierin Wally Funk ist tot. Funk, die 2021 im Alter von 82 Jahren ins All flog und damit einen Altersrekord aufstellte, starb in der Nacht auf Donnerstag in Grapevine im US-Bundesstaat Texas, wie eine Stadt-Sprecherin mitteilte. Die Pionierin sei zu Hause eines "natürlichen Todes" gestorben, umgeben von Menschen, die sie liebte.

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"Wir sind tief betrübt über den Tod von Wally Funk", hieß es auch in einem Beitrag auf der Plattform X des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Funk war 2021 mit dem Blue-Origin-Raumschiff "New Shepard" ins All geflogen und ist damit die älteste Frau, die je in den Weltraum reiste. "Wir fühlten uns geehrt, Teil ihrer Reise zu sein."

Die ehemalige amerikanische Pilotin war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA. In den 60er-Jahren absolvierte sie ein Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten. Für eine Mission wurde sie nicht ausgewählt.

"Wally Funks unerschütterliche Entschlossenheit beweist, dass Träume kein Verfallsdatum haben", zitierte die Mitteilung Duff O'Dell, Stadträtin von Grapevine. Ihre "bahnbrechenden Leistungen" erfüllten Grapevine mit Stolz.

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