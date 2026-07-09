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Kirschen sollte man immer mit Stiel kaufen

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Frische Kirschen haben glatten und grünen Stiel
©APA/APA/dpa/gms/Nestor Bachmann/Nestor Bachmann
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Kirschen haben wieder Saison. Konsumenten kaufen sie besser immer nur mit Stiel. Denn wenn der Stiel fehlt, dann blutet die Frucht am Stielansatz aus. Außerdem sollten Kirschen immer trocken lagern. Sind sie beispielsweise in einem Beutel, der durch Kondenswasser feucht ist, faulen die empfindlichen Früchte sehr schnell. Auch verlieren Kirschen ohne Stiel schnell ihre Inhaltsstoffe, zu denen Provitamin A, die Vitamine B1, B2 und B6 sowie Vitamin C gehören.

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Nicht zu vergessen sind Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor, Kalzium und Eisen. Ernährungswissenschafter empfehlen Kirschen auch wegen ihrer bioaktiven Inhaltsstoffe: Kirschen sind reich an dem Flavonoid Quercetin. Flavonoide sollen helfen, Krankheitskeime abzutöten, Entzündungen zu lindern und Herz-Kreislauf -Erkrankungen vorzubeugen.

Gekauft oder gepflückt werden sollten nur reife Früchte, da Kirschen nicht nachreifen. Im Kühlschrank halten sich die Früchte am ehesten frisch und können dort zwei bis drei Tage aufbewahrt werden.

MARQUARDT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Nestor Bachmann/Nestor Bachmann

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