Kirschen sollte man immer mit Stiel kaufen

Nicht zu vergessen sind Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor, Kalzium und Eisen. Ernährungswissenschafter empfehlen Kirschen auch wegen ihrer bioaktiven Inhaltsstoffe: Kirschen sind reich an dem Flavonoid Quercetin. Flavonoide sollen helfen, Krankheitskeime abzutöten, Entzündungen zu lindern und Herz-Kreislauf -Erkrankungen vorzubeugen.

Gekauft oder gepflückt werden sollten nur reife Früchte, da Kirschen nicht nachreifen. Im Kühlschrank halten sich die Früchte am ehesten frisch und können dort zwei bis drei Tage aufbewahrt werden.