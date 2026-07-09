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Ruhigstellen und schonen hilft bei Sehnenscheidenentzündung

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Lange Computerarbeit kann eine Sehnenscheidenentzündung auslösen
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Meist trifft es die Hand, manchmal auch einen Arm oder Fuß: eine schmerzhafte Sehnenscheidenentzündung. Dabei entzünden sich mit Flüssigkeit gefüllte Bindegewebshüllen, durch die Sehnen an manchen Stellen am Körper verlaufen. Die Schmerzen machen sich zunächst vor allem in Bewegung bemerkbar, berichtet das Portal "gesundheitsinformation.de".

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Steckt eine Sehnenscheidenentzündung hinter den Beschwerden, hilft in erster Linie Ruhe. Der schmerzende Bereich kann zum Beispiel durch eine spezielle Schiene geschont werden. Auch nach Abklingen der Entzündung sei es sinnvoll, Überlastungen zu vermeiden. Entzündungshemmende Schmerzmittel und Physiotherapie sind eventuell ebenfalls hilfreich.

Sehnenscheidenentzündungen entstehen meist durch Überlastung - zum Beispiel durch langes Arbeiten am Computer oder Üben an einem Instrument. Am Fuß kann es zu einer Entzündung kommen, wenn jemand ohne vorheriges Training plötzlich weite Strecken läuft.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Franziska Gabbert/Franziska Gabbert

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