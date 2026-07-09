Ozempic & Co.: Wirksamste Abnehm-Medikamente haben meisten Nebenwirkungen

Die wirksamsten modernen Medikamente gegen Fettleibigkeit sind einer neuen Studie zufolge zugleich auch die mit den meisten Nebenwirkungen. „Die größten Vorteile sind in der Regel mit mehr Nebenwirkungen, Einschränkungen für die Patienten und Behandlungsabbrüchen verbunden“, erklärten die Autoren einer am Donnerstag in der Fachzeitschrift BMJ veröffentlichten zusammenfassenden Untersuchung.

Dazu wurden mehr als 200 Studien zu Behandlungen mit sogenannten GLP-1-Antagonisten ausgewertet. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen demnach Übelkeit und Erbrechen.

GLP-1-Antagonisten, häufig auch als Abnehmspritze bezeichnet, wurden ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt und werden heute auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt. Die Medikamente regulieren den Blutzuckerspiegel und können dadurch das Sättigungsgefühl erhöhen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Verdauungsbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen.