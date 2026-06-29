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Trauer um Society-Liebling Friedrich Schiller

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Gern gesehener Gast am Society-Parkett
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Große Trauer in der österreichischen Society: Der Wiener Unternehmer Friedrich Schiller ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Entsprechende Medienberichte wurden aus dem nahen Umfeld gegenüber der APA bestätigt. "Es ist leider wahr. Es kam völlig überraschend", hieß es am Montag.

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Friedrich Schiller machte sich mit Mode-Einzelhandelsgeschäften mit Namen wie "Piff Paff Kindermoden" oder "Mini-Textilhandel" einen Namen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Auftritte in den diversen Society-Festen in Österreich mit seiner Ehefrau Jeannine. Bis zuletzt lebte er gemeinsam mit seiner schwer an Demenz erkrankten Frau zusammen.

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