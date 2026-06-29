Trauer um Society-Liebling Friedrich Schiller

Friedrich Schiller machte sich mit Mode-Einzelhandelsgeschäften mit Namen wie "Piff Paff Kindermoden" oder "Mini-Textilhandel" einen Namen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Auftritte in den diversen Society-Festen in Österreich mit seiner Ehefrau Jeannine. Bis zuletzt lebte er gemeinsam mit seiner schwer an Demenz erkrankten Frau zusammen.