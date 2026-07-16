Thrillerautor Sebastian Fitzek spielt in "GZSZ" sich selbst

"Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Text lernen müssen. Normalerweise ist das auf meinen Lesungen ja ganz anders: Da habe ich mein Buch in der Hand oder erzähle Geschichten aus meinem Leben, die kenne ich natürlich", so Fitzek. Der Schriftsteller trifft in seiner Rolle auf Schauspieler Wolfgang Bahro, seit Jahrzehnten in der Serie als Bösewicht Jo Gerner bekannt. "Wenn man dann weiß, was Gerner in der Serie schon alles durchgezogen hat, zittert man vor der Kamera zumindest insgeheim schon ein bisschen."

Er habe irgendwann einmal in einem Interview gesagt, dass auf Auftritt bei "GZSZ" ein "absoluter Traum von mir wäre", wird Fitzek in der RTL-Aussendung zitiert. "Anlässlich meines 20-jährigen Autorenjubiläums erfülle ich mir gerade gerne selbst ein paar Wünsche."