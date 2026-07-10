Swift zahlte New York 160.000 Dollar für Hochzeit

Swift hatte am vergangenen Wochenende in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan den Football-Profi Travis Kelce (36) geheiratet. Auf eine kleinere Feier mit Berichten zufolge rund 100 Gästen folgte ein Hochzeitsspektakel mit angeblich etwa 1.000 Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Für die Veranstaltungen wurde die Gegend um den Madison Square Garden weiträumig abgesperrt, dutzende Polizisten waren im Einsatz.

Wie viel Geld Swift und Kelce insgesamt für das Spektakel ausgegeben haben, ist völlig unklar. US-Medien spekulieren über viele Millionen Dollar. Fotos von den Veranstaltungen wurden bisher nicht veröffentlicht.