Swift zahlte New York 160.000 Dollar für Hochzeit

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Swift hatte am vergangenen Wochenende in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan den Football-Profi Travis Kelce (36) geheiratet. Auf eine kleinere Feier mit Berichten zufolge rund 100 Gästen folgte ein Hochzeitsspektakel mit angeblich etwa 1.000 Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Für die Veranstaltungen wurde die Gegend um den Madison Square Garden weiträumig abgesperrt, dutzende Polizisten waren im Einsatz.
Wie viel Geld Swift und Kelce insgesamt für das Spektakel ausgegeben haben, ist völlig unklar. US-Medien spekulieren über viele Millionen Dollar. Fotos von den Veranstaltungen wurden bisher nicht veröffentlicht.
CLEVELAND, OHIO - MAY 23: (L-R) Singer Taylor Swift and Travis Kelce of the Kansas City Chiefs attend Game Three between the New York Knicks and the Cleveland Cavaliers in the NBA Eastern Conference Finals at Rocket Arena on May 23, 2026 in Cleveland, Ohio. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)