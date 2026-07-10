ABO

Bildschirmzeit in den Ferien: Wie geplante Zeitslots helfen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Struktur statt Chaos: Fixe Zeitslots für Mediennutzung helfen Familien
©APA/APA/dpa/gms/Annette Riedl/Annette Riedl
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
"Es gibt Eltern, den graut es regelrecht vor der Ferienzeit", sagt Florian Buschmann. Sie suchen bei dem Berater für Mediensucht Hilfe, weil sie Angst vor dem Dauerscrollen ihrer Kinder während der schulfreien Zeit haben. Und die sei nicht unbegründet, so der Experte für Medienkompetenz. Buschmann hat dazu mal hochgerechnet: "An Tagen ohne Schule verbringen Schüler durchschnittlich 8 Stunden am Bildschirm - das wären dann 340 Stunden während der sechswöchigen Ferienzeit."

von

Ist dieses ausufernde Dauerscrollen und -zocken erst einmal eingerissen, sei es schwer, das nach Ferienende im August und September zu reparieren, so der Psychologe. Er rät Familien, schon zu Beginn der Ferien feste Zeitslots für Mediennutzung zu vereinbaren.

Andernfalls ständen täglich aufreibende Diskussionen an. Ohne jetzt jeden einzelnen Ferientag bis ins letzte Detail durchzutakten, empfiehlt Buschmann aber schon, dass Eltern mit ihren Kindern ein Grundgerüst mit einzelnen Aktivitäten aufstellen. "In dem Plan soll festgelegt werden, wann welche Aktivität ansteht. Das schafft eine gewisse Struktur", so der Experte.

Er würde dem Kind zur Planerstellung auch Onlinezeit zum Recherchieren von Unternehmungen einräumen. Natürlich könnten auch Eltern Anregungen gäben. Dabei sollten sie auf Dopamin-Aktivitäten setzen, also Beschäftigungen, die ähnlich wie das Display-Gaming Glücksgefühle auslösen.

Buschmann schlägt etwa Ausflüge in einen Kletterwald, Hochseilgarten oder andere Parcours vor. Aufregend könnten auch sogenannte Mikroabenteuer werden, wie im Freien zu übernachten, Lagerfeuer oder Nachtwanderungen mit Taschenlampe. "Oder wie wär's mit einem Baumhaus-Projekt? Oder die Neugestaltung des Kinderzimmers? Einem Volkshochschul-Ferienkurs? Freunde einladen?", zählt Buschmann mögliche Aktivitäten für die Ferienplanung auf.

Stehe das Grundgerüst, baue man dann einfach Zeitslots für Mediennutzung drumherum und setze so Leitplanken. "Ich würde das konkret im Vorfeld mit dem Kind durchgehen: "Wann willst du an dem und dem Tag spielen?" Dann trägt man etwa ein: 14 bis 17 Uhr Bildschirmzeit", so Buschmann.

Und wenn das Kind nach einem aufregenden Tag im Phantasialand noch ein paar Stunden am Abend bis in die Nacht am Bildschirm verbringen will? "Bildschirmzeit nach einer Dopamin-Aktivität on top würde ich auf keinen Fall einplanen und auch nicht spontan erlauben. Äußert das Kind solche ein Anliegen, sollte man sich gar nicht erst auf Diskussionen einlassen und darauf verweisen: Das war nicht vereinbart!", rät Florian Buschmann.

ROTH - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Annette Riedl/Annette Riedl

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Start einer Long March-10
Technik
Wiederverwendbare Rakete: China fing erstmals Stufe auf
Herausforderungen positiv begegnen - das kann man üben
Gesundheit
Negativität überwinden: Dieses Wort macht den Unterschied
Atemaussetzer im Schlaf bemerken Betroffene oft nicht selbst
Gesundheit
Atemaussetzer: Wie bekommt man Schlafapnoe in den Griff?
Gut geschlafen? Wie schön auch für die Gesundheit von Herz und Gefäßen
Gesundheit
Warum genug Schlaf auch fürs Herz wichtig ist
Flugpionierin Wally Funk ist tot: älteste Frau im All
Schlagzeilen
US-Flugpionierin Wally Funk ist tot
Behandlung kostspielig
Technik
Ozempic & Co.: Wirksamste Abnehm-Medikamente haben meisten Nebenwirkungen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER