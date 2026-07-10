Charles traf Prinz Harry, Meghan und ihre Kinder

Es ist das erste Mal seit mehr als vier Jahren, dass der König seine Enkelkinder Archie (7) und Lilibet (5) persönlich gesehen hat, berichtete die BBC. Prinz Harry und Meghan waren seit 2022 nicht mehr gemeinsam in Großbritannien gewesen, als sie an der Beisetzung von Königin Elizabeth II. teilnahmen. Archie und Lilibet waren ebenfalls seit 2022 nicht mehr im Land.

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt. Das Paar lebt mittlerweile mit den beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt seither als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. Während eines UK-Besuchs im September 2025 traf Harry seinen Vater bereits zum Tee im Londoner Clarence House. Harry hat Großbritannien seit dem Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, Prinz William, nur ein- oder zweimal im Jahr besucht.

Laut der Nachrichtenagentur Press Association waren Meghan und die beiden Kinder aus einem nicht näher bekannten Ort in Europa für das Treffen angereist. Der 41-Jährige war am Montag in London zu einem mehrtägigen Besuch in Großbritannien eingetroffen. Harrys Besuch erfolgte im Rahmen der Vorbereitungen für die Invictus Games, die im Juli nächsten Jahres in Birmingham abgehalten werden. Harry hatte die Sportwettkämpfe für verwundete Veteranen im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Während des Treffens im Highgrove House nahm sein Bruder an einem Wohltätigkeits-Polospiel in Windsor teil.

Noch zu Beginn der Woche hatte es mit Blick auf eine mögliche Annäherung alles andere als gut ausgesehen. Am Montag hieß es, Harry werde samt Familie anreisen und im Buckingham-Palast übernachten. Doch der Palast dementierte, dass Harry im Palast übernachten sollte. Das Angebot sei abgelaufen, hieß es - sehr zum Ärger von Harry, wie er über seinen Sprecher mitteilen ließ.

Ein Konfliktpunkt besteht seit Jahren in der Frage, wie viel Polizeischutz Harry und seiner Familie bei Besuchen in Großbritannien noch zusteht. 2025 wies das Berufungsgericht etwa seinen Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals.