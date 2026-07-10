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Wiederverwendbare Rakete: China fing erstmals Stufe auf

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Start einer Long March-10
©APA/APA/AFP/-
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China hat bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen einen wichtigen Fortschritt erzielt. Erstmals holte das Land die erste Stufe einer Trägerrakete kontrolliert zurück. Die Stufe der neuen Rakete "Langer Marsch 10B" wurde auf einer Plattform auf See aufgefangen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete. Es war der erste Flug der neuen Rakete. Xinhua sprach von einem "bedeutenden Durchbruch".

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Ein von der Agentur veröffentlichtes Video zeigt, wie die Raketenstufe mit laufendem Triebwerk auf die Plattform zufliegt und nahezu senkrecht in ein hohes, rechteckiges Gerüst sinkt. Nach Angaben der Zeitung "China Daily" wartete das Rückholschiff "Linghangzhe" ("Pfadfinder") auf die Raketenstufe. Das Schiff verfolgte sie und passte seine Position laufend an. Spezielle Metallhaken klappten schließlich aus und griffen in die gespannten Seile der Fangvorrichtung. Die Rakete war vom Weltraumbahnhof Hainan gestartet und brachte einen Satelliten in die vorgesehene Umlaufbahn.

China sei laut der staatlichen Zeitung damit nach den USA das zweite Land, das über eine zuverlässige Technik für wiederverwendbare Raketen verfüge. Zugleich sei weltweit erstmals die erste Stufe einer mit einer solchen Seil-Fangvorrichtung geborgen worden.

Vor allem das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX ist bei wiederverwendbaren Raketen deutlich weiter. China treibt die Entwicklung seit Jahren voran. Neben dem staatlichen Raumfahrtprogramm arbeiten auch mehrere private chinesische Unternehmen an der Technik, die es ermöglichen soll, Satelliten und andere Lasten günstiger ins All zu bringen.

A Long March-10 carrier rocket carrying the Mengzhou spacecraft system lifts off from the Wenchang Space Launch Site in Wenchang, in China’s southern Hainan province on February 11, 2026. The low-altitude flight test was the first launch of the Long March-10 rocket and Mengzhou crewed spacecraft system, a key step toward sending a crew to the Moon within the decade. (Photo by CNS / AFP) / China OUT

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