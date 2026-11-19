Er habe mal vor einem Zebrastreifen angehalten, weil eine Frau mit dem Rollator hinüberwollte, und der Fahrer hinter ihm habe gehupt. "Da bin ich ausgestiegen - meine Frau versuchte noch vergeblich, mich zurückzuhalten - und habe den Mann konfrontiert: 'Was stimmt mit dir nicht?'", sagte der Bestseller-Autor. Fitzek sieht nach eigenen Worten im Auto selbst einen möglichen Auslöser für aggressives Verhalten.