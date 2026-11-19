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Thriller-Autor Sebastian Fitzek hat beim Autofahren seine Emotionen nicht im Griff. "Wenn ich die Meinung habe, dass ich im Straßenverkehr ungerecht behandelt worden bin, dann passiert bei mir wie bei so vielen ein Persönlichkeitswandel", sagte der 54-Jährige der Illustrierten "Playboy". "Da brennen bei mir die Sicherungen durch."
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Er habe mal vor einem Zebrastreifen angehalten, weil eine Frau mit dem Rollator hinüberwollte, und der Fahrer hinter ihm habe gehupt. "Da bin ich ausgestiegen - meine Frau versuchte noch vergeblich, mich zurückzuhalten - und habe den Mann konfrontiert: 'Was stimmt mit dir nicht?'", sagte der Bestseller-Autor. Fitzek sieht nach eigenen Worten im Auto selbst einen möglichen Auslöser für aggressives Verhalten.