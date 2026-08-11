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Schwangere Hathaway ulkt: "Künstliches Haar, echter Bauch"

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Hathaway präsentierte ihren Babybauch
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
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Mit einem bauchfreien Top und tief sitzender Jeans hat die schwangere Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway bei einer Filmpremiere in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen. Der kugelrunde Bauch sorgte im Netz aber auch für skeptische Kommentare: Ob der wohl wirklich echt sei? Die Skepsis rührte offenbar auch daher, dass Filmdarstellerinnen, die eine Schwangere spielen, bei den Dreharbeiten mitunter künstliche Bäuche tragen. Und Hathaway reagierte mit Humor.

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Die 43-Jährige feuerte jetzt mit einer Videocollage und einem scherzhaften Kommentar auf Instagram zurück: "Künstliches Haar, echter Bauch", schrieb dort. In ihrem Post ist zu sehen, wie Hathaway von Friseuren und Helfern für ihren Auftritt gestylt wird, unter anderem mit einem künstlichen Haarteil. Dann zeigt sie sich bei der Premiere für das Sci-Fi-Abenteuer "The End of Oak Street" im hellblauen Oberteil, das hinten bis auf den Boden reicht, aber vorn ihren nackten Babybauch freigibt.

Hathaway erwartet ihr drittes Kind und ist derzeit auch in dem Kinohit "Die Odyssee" zu sehen. Sie hat bereits zwei Söhne mit Ehemann Adam Shulman. Die Schwangerschaft verkündete sie im Juni mit einem Video auf Instagram, in dem die Schauspielerin weiß gekleidet und lächelnd ihren Babybauch zeigt, bevor sie aus dem Bild eilt. Als musikalische Untermalung wählte Hathaway den Barbara-Lewis-Klassiker "Baby, I'm Yours".

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