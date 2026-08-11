Schwangere Hathaway ulkt: "Künstliches Haar, echter Bauch"

Die 43-Jährige feuerte jetzt mit einer Videocollage und einem scherzhaften Kommentar auf Instagram zurück: "Künstliches Haar, echter Bauch", schrieb dort. In ihrem Post ist zu sehen, wie Hathaway von Friseuren und Helfern für ihren Auftritt gestylt wird, unter anderem mit einem künstlichen Haarteil. Dann zeigt sie sich bei der Premiere für das Sci-Fi-Abenteuer "The End of Oak Street" im hellblauen Oberteil, das hinten bis auf den Boden reicht, aber vorn ihren nackten Babybauch freigibt.

Hathaway erwartet ihr drittes Kind und ist derzeit auch in dem Kinohit "Die Odyssee" zu sehen. Sie hat bereits zwei Söhne mit Ehemann Adam Shulman. Die Schwangerschaft verkündete sie im Juni mit einem Video auf Instagram, in dem die Schauspielerin weiß gekleidet und lächelnd ihren Babybauch zeigt, bevor sie aus dem Bild eilt. Als musikalische Untermalung wählte Hathaway den Barbara-Lewis-Klassiker "Baby, I'm Yours".