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Prinzessin Ingrid Alexandra beginnt Studium in Oslo

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Die Prinzessin macht ein Austauschsemester in der Heimat
©APA/APA/AFP/CORNELIUS POPPE
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Nach ihrer Rückkehr nach Norwegen hat Prinzessin Ingrid Alexandra ihr erstes Austauschsemester an der Universität in Oslo begonnen. Die 22-Jährige, die eigentlich in Australien studiert, war wegen ihrer schwer lungenkranken Mutter Mette-Marit in ihre Heimat zurückgereist. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und hatte in diesem Sommer eine neue Lunge bekommen.

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Die Unsicherheit hatte Ingrid Alexandra veranlasst, ihren Aufenthalt an der Uni in Sydney zu pausieren. Sie wollte in dieser Zeit bei ihrer Mutter sein, hieß es. Am ersten Tag ihres Studiums in Oslo hießen die Rektorin, die Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften, die Ingrid Alexandra besuchen wird, und die Vorsitzende des Studentenparlaments die Prinzessin willkommen.

Auch Ingrid Alexandras jüngerer Bruder, Prinz Sverre Magnus, beginnt im Herbst ein Studium, wie der Palast mitteilte. Der 20-Jährige wird demnach Business Management am Forward College studieren. Das erste Studienjahr verbringt Sverre Magnus demnach im portugiesischen Lissabon, anschließend werde das Studium in Paris beziehungsweise Berlin fortgesetzt.

In den kommenden Jahren werde das Studium "die wichtigste Aufgabe" der beiden sein, heißt es aus dem Palast. Ausgewählte offizielle Aufgaben für das Königshaus sollen die Prinzessin und ihr Bruder dennoch wahrnehmen.

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