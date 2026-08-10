ABO

So fruchtig und slushy: Tee-Frosé macht heiße Nächte cool

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Tee-Frosé ist ein Mix von Cold Brew Tea und alkoholfreiem Roséwein
©APA/APA/dpa/Tee & Kräutertee Verband/janrickers.com/Deutscher Tee & Kräutertee Verband
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wer in gefühlt tropischen Nächten nach partytauglichen, aber alkoholfreien Durstlöschern sucht, muss sich nicht nur an Wasser halten. Klar, kann das natürlich auch mit einem Spritzer Zitrone, Limette oder Orange aufgewertet werden. Wer es ein bisschen spannender mag, muss aber auch nicht gleich an raffinierte Mocktails denken. Es geht auch einfacher – und zwar mit von Tee inspirierten Drinks.

von

Die brauchen nur ein bisschen Vorlauf, um etwa in Eiswürfelform neu zu glänzen, und passen laut der Tee- und Kräutertee-Expertin Kyra Schaper perfekt in den "Mindful Drinking"-Trend, also zum achtsamen Trinken ohne Alkohol.

Hier ein leichtes, cooles Sommergetränk, das sich unkompliziert zubereiten lässt – einen erfrischenden Tee-Frosé. Und der Name ist Programm: Es handelt sich um eine Wortschöpfung aus Frozen und Rosé. Der stylishe Drink wird auf Basis von Cold Brew Tea zubereitet und mit alkoholfreiem Rosé gemixt. Laut Kyra Schaper erinnert er an Slush-Eis im Glas.

Zutaten für 250 ml (1 Glas):

Zubereitungszeit: 5 Minuten + mind. 6 Stunden Gefrierzeit

Zubereitung:

Extra-Tipp: Wer mag, kann noch etwas Süße oder einen Spritzer Zitronensaft zugeben.

---: FOTO: APA/APA/dpa/Tee & Kräutertee Verband/janrickers.com/Deutscher Tee & Kräutertee Verband

Foto: janrickers.com/Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V./dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Menschen haben Erinnerungslücken bei KI-Nutzung
Technik
KI oder nicht KI: Wenn die Erinnerung trügt
Wer an einer Alkoholabhängigkeit leidet, benötigt in der Regel Hilfe
Gesundheit
Alkoholsucht anerkennen - der erste Schritt zur Hilfe
Viele Hobbysportler halten sich gerne an der frischen Luft fit
Gesundheit
Nicht nur Joggen: Outdoor-Training für den ganzen Körper
Der Geschirrspüler sollte im "Hohe Temperatur"-Modus laufen
Gesundheit
Richtiges Spülen entfernt Nuss-Spuren
Unterwegs mit dem Paddelboot im Naturschutzgebiet Carlos Anwandter
Reisen & Freizeit
Apfelstrudel am Río Cruces: Deutsches Erbe in Chile
Das Niedrigwasser der Donau lüftet Geheimnisse
Technik
Hitze - Wasserarme Donau wird zur Asservatenkammer der Geschichte
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER