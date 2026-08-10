So fruchtig und slushy: Tee-Frosé macht heiße Nächte cool

Die brauchen nur ein bisschen Vorlauf, um etwa in Eiswürfelform neu zu glänzen, und passen laut der Tee- und Kräutertee-Expertin Kyra Schaper perfekt in den "Mindful Drinking"-Trend, also zum achtsamen Trinken ohne Alkohol.

Hier ein leichtes, cooles Sommergetränk, das sich unkompliziert zubereiten lässt – einen erfrischenden Tee-Frosé. Und der Name ist Programm: Es handelt sich um eine Wortschöpfung aus Frozen und Rosé. Der stylishe Drink wird auf Basis von Cold Brew Tea zubereitet und mit alkoholfreiem Rosé gemixt. Laut Kyra Schaper erinnert er an Slush-Eis im Glas.

Zutaten für 250 ml (1 Glas):

Zubereitungszeit: 5 Minuten + mind. 6 Stunden Gefrierzeit

Zubereitung:

Extra-Tipp: Wer mag, kann noch etwas Süße oder einen Spritzer Zitronensaft zugeben.