Einbruch auf Kardashian-Anwesen: Verdächtiger festgenommen

Kardashian und ihre Familie seien zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus gewesen, teilte ein Polizeisprecher der "Los Angeles Times" mit. Laut der Zeitschrift "People" wird das Anwesen renoviert, daher sei das Haus derzeit unbewohnt. Die vierfache Mutter äußerte sich in ihren sozialen Medien zunächst nicht zu dem Vorfall.

Mit ihrem damaligen Ehemann Kanye West soll Kardashian das Luxusanwesen in Hidden Hills, nordwestlich von Los Angeles, 2014 gekauft haben. Die Ehe mit dem Rapper wurde 2021 nach sieben Jahren geschieden. "People" zufolge kaufte Kardashian im Rahmen der Scheidung das Haus auf.