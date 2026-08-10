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Einbruch auf Kardashian-Anwesen: Verdächtiger festgenommen

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Einbruch in aktuell unbewohntem Haus von Kim Kardashian
©APA/APA/AFP (Archiv)/YVES HERMAN
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Auf einem Grundstück von Reality-TV-Star Kim Kardashian (45) in Kalifornien ist ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden. Ein Sicherheitsbeamter auf dem Anwesen in Hidden Hills habe Alarm geschlagen und einen Einbruch gemeldet, berichtete der Sender "KABC" unter Berufung auf die Polizei. Demnach soll der 27-jährige Tatverdächtige durch eine Seitentür in das Haus eingedrungen sein und Gegenstände in ein Fahrzeug, das ihm nicht gehörte, geladen haben.

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Kardashian und ihre Familie seien zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus gewesen, teilte ein Polizeisprecher der "Los Angeles Times" mit. Laut der Zeitschrift "People" wird das Anwesen renoviert, daher sei das Haus derzeit unbewohnt. Die vierfache Mutter äußerte sich in ihren sozialen Medien zunächst nicht zu dem Vorfall.

Mit ihrem damaligen Ehemann Kanye West soll Kardashian das Luxusanwesen in Hidden Hills, nordwestlich von Los Angeles, 2014 gekauft haben. Die Ehe mit dem Rapper wurde 2021 nach sieben Jahren geschieden. "People" zufolge kaufte Kardashian im Rahmen der Scheidung das Haus auf.

US reality TV personality Kim Kardashian watches the Monaco Formula 1 Grand Prix at the Monaco street circuit in Monaco, ahead of the, on June 7, 2026. (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)

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