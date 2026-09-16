ORF-Comedy-Miniserie "2HOT2DRIVE" vor dem Start

Die Poetry Slammerin Elif Duygu sorgt dabei als sich am Steuer auch ohne Führerschein sehr selbstbewusst gebärdende Yara für das stimmige Vorstadt-Vokabular und das richtige Tempo der Dialoge, der Kabarettist Christoph Fritz kämpft am Beifahrersitz um Ruhe und Konzentration. "Ich glaube, ich war eher das Gegenteil von Yara, recht still und verschlossen. Und ich hab die Regelkomponente wohl ein bisschen ernster genommen", erinnert sich der 32-Jährige im Gespräch mit der APA an seine eigene Fahrschulzeit. "Überraschenderweise hab ich trotz zwei schwerer Fehler beim ersten Versuch bestanden. Am Tag davor war ich auf einem Hardrock-Konzert von Judas Priest und hab die halben Anweisungen akustisch nicht verstanden. Aber der Fahrprüfer hat mich durchkommen lassen - sogar mit übersehener 'Vorrang geben'-Tafel."

Am Ende der Serie sitzt Kabarett-Gott Josef Hader persönlich als Prüfer am Rücksitz. Bis dahin sind außer Yara und Fahrlehrer Florian aber noch etliche andere mitgefahren. Yaras Freundinnen etwa (Lia Wilfing und Kaya Amani), die den jungen, schüchtern wirkenden Mann nach Strich und Faden verarschen, ihr Vater (Omar Ayub), aber auch Florians eigenwilliger Bruder Lukas (David Scheid). "Für Florian ist es seine erste Fahrstunde. Yara hat ihm da Erfahrung voraus, weil es schon ihre dritte Fahrschule ist. Also braucht Florian ein bisschen, bis er ein wenig Autorität ausstrahlen kann", erzählt Fritz. "Mit der Zeit sieht sie auch ein bisschen ein, dass Regeln vielleicht doch auch ihre Berechtigung haben, zumindest im Straßenverkehr. Aber der Weg dahin ist kein leichter."

Idee und Drehbuch stammen von Monja Art, doch die Dialoge seien vom Cast gemeinsam mit der Regisseurin weiterentwickelt worden, so der Hauptdarsteller. "Kurdwin war wichtig, dass wir die Szenen nicht schon zehnmal geprobt haben, sondern, dass sie vor der Kamera frisch wirken. Es gab daher nur lose Anweisungen und viel Platz zur Improvisation. Wir sind im Fahrschulauto gefahren, beziehungsweise manchmal stand es auch auf einem Anhänger, wenn wir im öffentlichen Verkehr unterwegs waren, und Kurdwin hat uns mit dem Produktionsauto quasi verfolgt und über Walkie-Talkie Anweisungen gegeben. Beim Dreh hab ich mich oft gefragt: Ist das jetzt wirklich lustig, was hier passiert? Aber als ich dann das Endergebnis gesehen habe, hab ich mir gedacht: Okay, Kurdwin hat ganz genau gewusst, was sie da gemacht hat."

Für den Fahrlehrer durfte Christoph Fritz viel von seiner eigenen Bühnenfigur verwenden. Dass er zugibt, sich auch als Comedian zu versuchen, wird als Running Gag eingebaut: Immer wieder wird er dazu aufgefordert, Witze zu erzählen und stinkt dabei jedes Mal ab. Sein bereits abgespieltes zweites Kabarettprogramm "Zärtlichkeit" ist zwischen den beiden "2HOT2DRIVE"-Abenden am 25. September um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Er beginne gerade den Schreibprozess für sein drittes Programm, das 2027 herauskommen soll, erzählt Christoph Fritz. "Wohin es thematisch geht, steht noch ein bisschen in den Startlöchern. Vielleicht lasse ich das Thema Longevity einfließen, wenn die Leute die Welt als überkomplex und überfordernd empfinden und sich zurückziehen auf ihren eigenen Körper. Aber vielleicht wird das noch alles über den Haufen geworfen."

Auch von Regisseurin Kurdwin Ayub gibt es ein nächstes Projekt. Am 16. Februar 2027 soll ihr erster Roman erscheinen. In "I saved the world" lässt sie laut Ankündigung des Zsolnay Verlags eine der Ehefrauen von Osama bin Laden von seinen letzten Stunden in einer fensterlosen Villa in Pakistan erzählen. "Fucking funny" findet laut Ankündigung Florentina Holzinger das, was da zu lesen sein wird über Sexfantasien und Fluchtgedanken, Zickenkrieg mit den anderen Frauen und Konflikten mit den Jüngern des Mannes.

Eine überraschende Parallele weist der "rotzige Roman, der in alle Richtungen austeilt", mit der im Fahrschulauto spielenden Comedy-Serie auf: Auch hier heißt die Hauptfigur Yara. Dass sie einen Führerschein besitzt, ist aber wohl nicht anzunehmen ...