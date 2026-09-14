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Oasis gehen 2027 wieder auf Tournee

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Liam und Noel Gallagher freuen sich auf ihre neue Tour
©Afp, APA, HENRY NICHOLLS
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Eine Lichtershow mit Drohnen hatte in der Vorwoche den Fans den Mund wässrig gemacht, und nun hat die legendäre Britpopband Oasis tatsächlich eine neue Tournee für 2027 angekündigt. 38 Termine wird es in Europa und den USA geben - österreichische Anhänger schauen dabei jedoch durch die Finger. Die beiden Gallagher-Brüder Liam und Noel werden allerdings unter anderem am 2. und 3. Juli 2027 in der Münchner Allianz-Arena Station machen.

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Grundsätzlich sind Konzerte in Schottland, England, Spanien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, den USA, Irland und eben im deutschen München angesetzt, wobei die Band stets Richard Ashcroft als Special Guest mit an Bord hat. Vor einem Kartenkauf müssen sich Interessierte ab sofort bis spätestens 17. September unter www.oasisinet.com registrieren. Danach gibt es z.B. für die beiden deutschen Konzerte ein Verkaufsfenster zwischen 25. und 27. September. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 96,25 und 268,75 Euro.

Zum ersten Mal seit ihrer Trennung im Jahr 2009 und jahrelangen Streits fanden sich Liam und Noel Gallagher im vergangenen Jahr für eine Reunion-Tournee zusammen. Aufgetreten waren sie unter anderem in Großbritannien, den USA und Südamerika. Das lange ersehnte Comeback war von Fans in aller Welt gefeiert worden.

Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album "Definitely Maybe" bekannt. Spätestens die zweite Platte "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit Hits wie "Wonderwall" machte Oasis weltberühmt. Bei den Filmfestspielen in Venedig waren die beiden zuletzt bei der Weltpremiere der Dokumentation "Oasis: Don't Look Back in Anger" zu Gast.

(S E R V I C E - https://oasisinet.com )

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