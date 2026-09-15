Emmy Werner kehrt auf die Bühne des Volkstheaters zurück

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Die langjährige Volkstheater-Direktorin Emmy Werner kehrt ans Haus zurück - als "spielende Zeitzeugin" im Rahmen von Jan Philipp Glogers Jelinek-Inszenierung "Die Ankunft", die am 26. September Premiere feiert. Die 88-Jährige, die das Wiener Theater von 1998 bis 2005 leitete und 2023 mit einem Nestroy-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, wird laut Aussendung als "Engel und Mahnerin" auf der Bühne stehen.
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Gloger, der das Haus in seiner zweiten Spielzeit leitet, verschränkt in "Die Ankunft" Jelineks Stücke "Wolken.Heim.", "Rechnitz - der Würgeengel", "Das schweigende Mädchen" und "Das Lebewohl - nein: die Ankunft" "zu einem großen Denkgebäude aus Verdrängung und Wiederkehr".
"Emmy Werner für diese Zusammenarbeit gewinnen zu können, ist mir eine riesige Freude und Ehre", wird Gloger in einer Aussendung zitiert. "Sie hat die Nazis erlebt und auch, wie es nach 1945 weiter ging und was heute passiert. Genauso, wie Ausgrenzung, Autoritarismus, Antidemokratisches wiederkommen, müssen auch die immer wiederkommen, die darüber reden und davor warnen können."
(S E R V I C E - www.volkstheater.at )