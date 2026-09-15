ABO

Endzeitstimmung. Neuer Gedichtband von Michel Houellebecq

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sieht die Welt nicht rosig: Michel Houellebecq
©STEPHANE DE SAKUTIN, Afp, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Im Frühjahr sorgte der französische Starautor Michel Houellebecq mit seinem zusammen mit dem Musiker Frédéric Lo erarbeiteten Album "Souvenez-Vous de l'Homme" für Aufsehen. Gleichzeitig erschien nach zehnjähriger Pause wieder ein Gedichtband, mit dem das Enfant terrible seinem Ruf eines Fürsten der Finsternis gerecht wurde. "Combat toujours perdant" ist nun, übersetzt von Stephan Kleiner, unter dem Titel "Der stets verlorene Kampf" in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen.

von

News auf Google bevorzugen

38 Gedichte und kurze Prosatexte huldigen einer Weltsicht, die man - je nach Standpunkt - als pessimistisch oder realistisch einstufen kann. "Ihr Abendländer, die ihr leben wollt, / Dies ist euer Endspiel", hebt Houellebecq an und verrät: "Ich weiß, das Ende wird traurig sein." Wie dieses nach der Vorstellung des Autors, der den eigenen Verfall mit jenem der Menschheit gleichsetzt und dabei die ewigen Themen wie Liebe, Alter und Tod gekonnt variiert, aussehen wird, lässt er am Ende des Bandes wissen: "Das Bild des Todes wächst mit den Sekunden, / Deren eintöniges Ticken in der Leere widerhallt, / Sein lepröses Gesicht verwandelt sich in ein gieriges Maul, / Meine Worte verwandeln sich in abscheuliche Schreie. // Und so scheide ich von der Welt."

(S E R V I C E - Michel Houellebecq: "Der stets verlorene Kampf", Deutsch von Stephan Kleiner, zweisprachige Ausgabe, DuMont, 112 Seiten, 24,70 Euro, ISBN 978-3-7558-0114-6)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Emmy Werner blickt ihrer Rückkehr ans Volkstheater entgegen
Schlagzeilen
Emmy Werner kehrt auf die Bühne des Volkstheaters zurück
Liam und Noel Gallagher freuen sich auf ihre neue Tour
News
Oasis gehen 2027 wieder auf Tournee
Das 30-Jahr-Jubiläum des Museums läutete heuer das Festival ein
Technik
Rückkehr der Ars in die Linzer City bescherte Rekord an Besuchen
Philipp Blom legt neues Buch vor
Technik
"Die strauchelnde Welt": Philipp Blom über den Beginn heutiger Krisen
Philipp Blom legt neues Buch vor
News
Neues Buch: Philipp Blom über "Die strauchelnde Welt"
Christof Straub hier mit seiner Tochter Zoë
News
Papermoon-Mitgründer Christof Straub gestorben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER