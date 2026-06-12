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Millie Bobby Brown will eines Tages schwanger sein

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Millie Bobby Brown will eines Tages schwanger sein
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Ein knappes Jahr nach der Adoption ihrer kleinen Tochter spricht "Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown (22) über ihren Wunsch nach einer eigenen Schwangerschaft. "Hoffentlich wird das eines Tages Teil meiner Zukunft sein", sagte der Serienstar im Podcast "Not Gonna Lie With Kylie Kelce". Die Schauspielerin und ihr Mann Jake Bongiovi haben eigenen Angaben zufolge im Sommer vergangenen Jahres ein Baby adoptiert.

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Sie habe "schon immer, wirklich immer, ein Kind adoptieren" wollen, erzählte Brown nun. "Das gehörte schon immer zu meinen Kindheitsträumen." Bereits die Babypuppen, mit denen sie als Mädchen gespielt habe, seien "adoptiert" gewesen. "Und ich habe auch nie so getan, als wäre ich schwanger", erzählte Brown mit Blick auf ihre Kindheit. Das heiße aber nicht, dass sie nicht eines Tages schwanger sein wolle.

Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Mystery-Serie "Stranger Things" bekannt. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi, den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi.

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