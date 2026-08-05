Nicht jeder Käse in Salzlake ist ein echter Feta

Oft sehen sich unterschiedlichen Käseprodukte in Salzlake zum Verwechseln ähnlich, heißen aber Hirtenkäse oder weißer Käse in Salzlake, sind häufig aus Kuhmilch hergestellt und meist auch günstiger. Ein genauer Blick auf die Verpackung lohne sich daher, so die Verbraucherschützer. Sie stellen klar: Fehlt in der Bezeichnung oder Zutatenliste der Hinweis auf Schafs- oder Ziegenmilch, handelt es sich um Käse aus Kuhmilch und nicht um echten Feta.

Wichtig für den Einkauf: Nur Produkte mit der Bezeichnung "Feta" sind durch die europäische Kennzeichnung "geschützte Ursprungsbezeichnung" (g. U.) geschützt. Sie garantiert, dass der Käse nach festgelegten Vorgaben aus Schafs- und gegebenenfalls Ziegenmilch hergestellt wurde, in Salzlake gereift ist und in einer bestimmten Region Griechenlands produziert wurde.

"Die Bezeichnung "Feta" ist rechtlich geschützt und steht für eine klar definierte Herkunft und Herstellungsweise", erklärt Elisbeth van Thiel, Verbraucherschützerin und Ernährungsexpertin. Sie rät: "Wer echten Feta kaufen möchte, sollte deshalb nicht nur auf das Aussehen, sondern auf den Namen und die Herkunftsangabe achten."