Dem "People"-Magazin zufolge sind die vier Töchter zwischen 16 und 27 Jahre alt. Viele Jahre hätten seine Kinder ihn zu Drehorten begleiten können, erzählte Damon. "Wir sind wie ein Familienzirkus herumgereist."

Für die Arbeit an "Die Odyssee" sei er jedoch "länger weg als je zuvor" gewesen und seine Töchter hätten sich ihm nur nach Ende der Schulzeit anschließen können. Er und Schauspielkollegen bezeichneten die Rückkehr in die Familie als "Wiedereinstieg", betonte der Star.

Damon spielt in Christopher Nolans Homer-Verfilmung den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Anne Hathaway und Tom Holland verkörpern Odysseus' Frau und Sohn. "Die Odyssee", in der außerdem Robert Pattinson, Zendaya und Charlize Theron mitspielen, war im Sommer ein Kinohit.