Wadsak gibt zu Protokoll, ohne relevante Tanzerfahrung ins Rennen zu gehen. "Ich habe wie die meisten mit 16 Jahren einen Schul-Tanzkurs besucht, um die Grundschritte zu lernen, das ist aber wirklich schon sehr lange her", so der 56-Jährige. Malarina kann dagegen noch nicht einmal auf das verweisen: "Ich habe nur gelernt, 'Schlange' zu tanzen, also den serbischen Tanz, damit man bei Hochzeiten die Eltern nicht blamiert." Steger hat beruflich mit Musik zu tun und daher wohl Rhythmusgefühl, beeilt sich aber zu betonen, kein Profitänzer zu sein. "Fox kann ich schon ein bisschen. Aber man muss eh gut trainieren und ich hoffe, dass mir meine Tanzpartnerin 'die Wadln virerichtet'".

Aigner, die einst auf Ski bei den sehbehinderten Frauen Medaillen sammelte, bezeichnet es als "nicht selbstverständlich, dass man so eine Anfrage bekommt - und ich eine Chance kriege, mit meiner Behinderung tanzen zu können". Das Tanzbein schwang sie bisher primär beim Fortgehen, sonst nicht viel. "Aber aus dieser Erfahrung kann ich nur lernen", zeigt sie sich überzeugt. Für Teigl geht mit der Einladung ein Traum in Erfüllung. "Tatsächlich habe ich das schon vor tausend Millionen Jahren in mein Träumebuch hineingeschrieben", gibt sie preis. Bei ihr daheim in Wagrain habe sie schuhgeplattelt. "Aber das war nicht so meins", sagt sie. Bei Walzer, Samba, Cha-Cha-Cha und Co kommt da ab Ende Februar immer um 20.15 Uhr auf ORF 1 und ORF ON schon mehr Freude auf.