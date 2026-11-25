2026 wurden an vier Festivaltagen rund 35.000 Gäste gezählt. Ein Rekord laut Tatar. Kommenden Sommer rechnet er mit einer etwas geringeren Zahl: "25.000 bis 30.000 Besucher sind das Ziel." Los geht's am 3. Juli mit dem "Lovely Days". Neben Lynyrd Skynyrd ist "The Australian Pink Floyd Show" zu sehen: "Die beste Pink Floyd Show nach Pink Floyd. Wenn man die Augen zumacht, glaubt man, man hört das Original", meinte der Festivalveranstalter. 10cc, The Sweet, Ten Years After und Al Cook bilden das weitere Line Up.

Das wiederbelebte "Forestglade" sei eigentlich einmalig geplant gewesen, der Zuspruch sei aber groß gewesen. Am 9. Juli 2027 sind nun die Sportfreunde Stiller und The Pogues Headliner. Außerdem stehen Samy Deluxe, Clawfinger, Everlast und laut einem Musikagenten "die beste englische Oasis-Coverband" Oasish auf der Bühne, kündigte Tatar an. Fast fertig sei das Line Up für "Butterfly Dance" am 10. Juli. Headliner ist Jan Delay; Josh Stone, Gentleman und Kosheen sind jedenfalls schon fix. "Ein, zwei Acts könnten noch dazukommen", meinte er weiters. Tatar verwies außerdem auf das Konzert von Robert Plant, der am 20. Juli im Steinbruch St. Margarethen gastiert: "70 Prozent der Tickets sind schon weg."

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) freute sich über die Abhaltung der Festivals im Park beim Schloss Esterhazy. Dies sei ein "absolutes Highlight" für die Stadt: "Eisenstadt ist traditionell eine Stadt der Musik, aber mit dem Schwerpunkt auf klassischer Musik. Mit diesen Festivals ist das kulturelle Angebot stark verbreitert worden." Esterhazy-Vorstandsvorsitzender Matthias Grün sprach ebenfalls von einer "zehnjährigen Erfolgsgeschichte". Die Festivals im Schlosspark haben sich gut etabliert und seien eine "wertvolle Ergänzung", so Grün. Auch 2027 wolle man an "laufende Erfolge anknüpfen".