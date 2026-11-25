Mit dieser Ausstellung verfolge das Museum vor allem zwei Ziele, erklärt Kuratorin Noelia García Pérez im Gespräch mit der APA: Zum einen soll "die Entstehung und Entwicklung des Bildnisses von Königin Mariana von Österreich über die verschiedenen Lebensphasen und Perioden ihrer Machtausübung hinweg nachgezeichnet werden." Zum anderen soll anhand einer großen Auswahl von rund 120 Gemälden, Skulpturen, Medaillen, Textilien, Handschriften und Druckgrafiken gezeigt werden, "wie die Habsburgerin und ihre Hofmaler wie Diego Velázquez, Juan Carreño de Miranda und Juan Bautista Martínez del Mazo mit den Darstellungen und Bildnissen ihre Stellung, Autorität und Ansehen als Regentin festigen wollten".

Mariana von Österreich (1634-1696) sei zwar eine der mächtigsten Herrscherinnen im 17. Jahrhundert gewesen, übernahm das spanische Habsburgerreich aber in einem politischen schwierigen Moment, so García Pérez. Bereits mit elf Jahren wurde sie mit dem spanischen König Philipp IV. vermählt. Als dieser 1665 starb, hinterließ er ein politisch und wirtschaftlich geschwächtes Königreich. Sein Sohn Karl II. war erst drei Jahre alt und konnte die Regierung noch nicht übernehmen. Deshalb trat seine Mutter Mariana von Österreich an die Spitze der spanischen Monarchie und übernahm die Regentschaft.

Die spanische Monarchie stand faktisch vor dem Bankrott, die Grenzen waren verwundbar und das Heer dezimiert. Portugal erklärte 1640 seine Unabhängigkeit. Der französische Monarch Ludwig XIV. intensivierte seine Expansionspolitik und strebte danach, Gebiete der spanischen Monarchie zu besetzen.

Zudem gab es erhebliche Spannungen am Hof. Ein bedeutender Teil des Adels leistete der Königin Widerstand. Vor allem wollte Juan José de Austria, der uneheliche Sohn König Philipps IV., ihr den Thron streitig machen. "Er initiierte eine Schmutzkampagne mittels Schmähschriften, Pamphleten und Satiren, die am Hof kursierten und die Habsburgerin diskreditierten und beleidigen sollten", so die Ausstellungskuratorin.

Mariana von Österreich reagierte darauf, indem sie mithilfe der Kunst ein Bild von sich aufbaute - ein Bild, das sie als tugendhafte, legitimierte Herrscherin darstellte, die über die nötige Kompetenz und Autorität verfügte, um zu regieren. Dabei passte sie dieses Bild immer wieder den jeweiligen Umständen und politischen Krisen an.

So spannt die Sonderausstellung im weltberühmten Madrider Prado einen weiten Bogen von den ersten Bildnissen der jungen Erzherzogin über die herrschende Regentin und reitende Militärführerin bis hin zur späten Phase als Königinmutter. Erstmals sind dabei Darstellungen der Habsburgerin vom vierten bis zum einundsechzigsten Lebensjahr in einer Schau vereint.

Zunächst führen die Werke in die Phase vor ihrer Heirat ein. Danach wird sie als Ehefrau von Philipp IV. dargestellt und nach dessen Tod als Königin und Regentin. Im vierten Ausstellungsbereich wird sie in den Gemälden vor allem als Königsmutter gezeigt, wobei aber ihr langer Einfluss am spanischen Hof vor allem damit verdeutlicht wird, wie sie weiterhin die Fäden bei der Heiratspolitik in den Händen behielt.

Neben zahlreichen Porträts der Habsburgerin von Claudio Coello, Velázquez, Martínez del Mazo und Carreño de Miranda zeigt der Prado auch Werke von Künstlern wie Sebastián Herrera Barnuevo, Jan van den Hoecke, Pietro del Po oder Caspar Netscher. Nicht weniger interessant: die Nachbildung zweier historischer Kleidungsstücke, die der bekannte spanische Mode-Designer Lorenzo Caprile anhand von Gemälden Diego Velázquez rekonstruierte. Es handelt sich um eines der Königskleider der Habsburger Königin und um ihr schwarzen Trauerkleid. "Sie zeigen, mit welcher symbolischen Kleidung Mariana von Österreich sich in den Gemälden verewigen ließ, um politische Botschaften zu schicken", erklärt Kuratorin Noelia García Pérez.

Das schwarze Trauerkleid bildete auch ihr Hofmaler Matínez del Mozo in seinem 1666 entstandene Porträt "Die trauernde Königin Mariana von Österreich" ab. Das barocke Ölgemälde zeigt die Königin nach dem Tod ihres Mannes auf einem prächtigen, thronartigen Stuhl im Spiegelsaal des Madrider Palastes.

Auf dem von der Londoner National Gallery geliehenen Werk trägt sie ein langes, schwarzes Trauerkleid und einen schwarzen Schleier. Ihr Kopf ist von einem weißen Tuch umrahmt, das bis über ihre Beine reicht. Die dunkle Kleidung symbolisiert ihre Trauer und ihren Status als Witwe. Sie blickt ernst und ruhig in Richtung des Betrachters. Ihr Gesichtsausdruck wirkt streng, distanziert und nachdenklich. In ihrer rechten Hand hält sie ein Schriftstück, auf dem sich die Signatur des Malers und die Jahreszahl 1666 befinden. Zu ihren Füßen liegt ein kleiner Hund, der als Symbol für Treue und Loyalität verstanden werden soll. Im Hintergrund befinden sich ihr Sohn Karl II., Bedienstete und Hofdamen. Die Szene vermittelt einen Einblick in das höfische Leben des spanischen Königshofes.

Das Porträt hat eine enorme ikonische wie symbolische Bedeutung. "Es strahlt Trauen, Witwenschaft und zugleich die Ernsthaftigkeit ihrer neuen politischen Rolle aus. Es vermittelt Autorität, Würde und Macht. Gleichzeitig verdeutlicht es, dass Mariana von Österreich nicht nur Mutter, sondern auch Regentin für den zukünftigen König ist", erklärt Noelia García Pérez. So wählte man als Schauplatz auch den berühmten Spiegelsaal aus, in dem ihr verstorbener Ehemann König Philipp IV. seine Audienzen gab und seine Macht ausübte.

Die Hälfte der in der Ausstellung gezeigten Werke stammen aus dem Prado selber, die andere aus zahlreichen internationalen Museen aus London, Prag, Paris. Auch die Albertina, das Kunsthistorische Museum sowie die Wiener Kollektion Polleroß liehen Werke.

Um eins der bedeutendsten Werke des Prados mit einer Abbildung von Mariana von Österreich zu sehen, müssen Besucher aber den Hauptsaal im ersten Museumsstockwerk besuchen. Auf Diego Velázquez weltberühmten Gemälde "Die Hoffräulein" ist die Habsburgerin zusammen mit ihrem Ehemann König Philipp IV. in einem kleinen Spiegel innerhalb des Bildes zu erkennen. Im Mittelpunkt des Gemäldes steht ihre Tochter Infantin Margarita Teresa.

(Von Manuel Meyer/APA)