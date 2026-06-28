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Kranker TV-Koch Lafer möchte zum Mount Everest

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Der an Krebs erkrankte Fernsehkoch Johann Lafer würde sich gerne einen Traum erfüllen. "Ich würde gerne das Basislager des Mount Everest im Himalaya besuchen", sagte der 68-jährige Österreicher bei einer Veranstaltung in München dem "Münchner Merkur". Im Mai hatte Lafer öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Anfang des Jahres begann er mit der Chemotherapie.

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"Ich habe Metastasen im ganzen Körper, da ist alles schwarz", sagte Lafer. Heilbar sei der Krebs nicht, "aber man kann ihn eindämmen." Eine Prognose, wie viel Zeit ihm bleibe, gebe es nicht. "Das ist unterschiedlich. Ich habe heute von einem gehört, der nur ein Jahr überlebt hat, andere leben noch zehn Jahre gut damit", sagte Lafer dem "Münchner Merkur" weiter. Durch die Krankheit sei ihm bewusst geworden: "Man darf nichts aufschieben."

Lymphdrüsenkrebs (Lymphom) ist ein Sammelbegriff für bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems, das zum körpereigenen Abwehrsystem gehört. Teil des Systems sind unter anderem Lymphknoten, Milz und bestimmte weiße Blutkörperchen (Lymphozyten). Bei Lymphomen wachsen diese Blutkörperchen unkontrolliert.

"Es ist ein Schicksalsschlag, man muss ihn nehmen, wie er ist, und das Beste daraus machen", sagte Lafer auf der Veranstaltung in München der "Abendzeitung". In dem Interview räumte er ein, dass ihm die Krebsdiagnose zu schaffen mache. "Am Anfang ging es mir besser damit, gerade bin ich in einer Krisenphase." Vor allem die Hitze setze ihm zu, sagte Lafer. "Neben der anderen Belastung ist die Temperatur herausfordernd."

Lafer erreicht als TV-Koch bereits seit Jahrzehnten ein großes Fernsehpublikum, unter anderem mit den ZDF-Sendungen "Lafer! Lichter! Lecker!" (2006-2017) und "Die Küchenschlacht" (seit 2008).

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