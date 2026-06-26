Windows 10: Microsoft schickt nun Updates bis Herbst 2027

"Diese Verlängerung gibt Kunden mehr Zeit für die Umstellung auf einen neuen Windows-11-PC, während sie weiterhin wichtige Sicherheitsupdates erhalten", erklärt Microsoft.

Wer beim ESU-Programm dabei ist, hatte vergangenes Jahr entweder einmalig 30 US-Dollar (rund 26,30 Euro) bezahlt. Diese Nutzenden konnten mit einem lokalen Windows-Konto arbeiten. Oder man zahlte nichts, ging aber die Verpflichtung ein, sich in Windows 10 mit einem Microsoft-Konto (MSA) anzumelden und angemeldet zu bleiben. Eine ESU-Registrierung ermöglicht die Freischaltung auf insgesamt zehn Rechnern.

Der reguläre Support für Windows 10 endete am 14. Oktober 2025. Seitdem gibt es keine Funktionsupdates mehr für das Betriebssystem - und wichtige Sicherheitsupdates eben nur noch unter den oben genannten Bedingungen.