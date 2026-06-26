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Windows 10: Microsoft schickt nun Updates bis Herbst 2027

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Windows liefert noch ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates
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Eigentlich hätten sich viele Besitzerinnen und Besitzer von Computern, die nicht mit Windows 11 kompatibel sind, im Herbst um neue PCs oder Notebooks kümmern müssen. Das Microsoft-Programm für erweiterte Sicherheitsupdates sollte nämlich am 13. Oktober 2026 auslaufen. Nun hat Microsoft aber überraschend angekündigt, Teilnehmenden des Programms namens Extended Security Update (ESU) noch ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates liefern zu wollen - und zwar bis zum 12. Oktober 2027.

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"Diese Verlängerung gibt Kunden mehr Zeit für die Umstellung auf einen neuen Windows-11-PC, während sie weiterhin wichtige Sicherheitsupdates erhalten", erklärt Microsoft.

Wer beim ESU-Programm dabei ist, hatte vergangenes Jahr entweder einmalig 30 US-Dollar (rund 26,30 Euro) bezahlt. Diese Nutzenden konnten mit einem lokalen Windows-Konto arbeiten. Oder man zahlte nichts, ging aber die Verpflichtung ein, sich in Windows 10 mit einem Microsoft-Konto (MSA) anzumelden und angemeldet zu bleiben. Eine ESU-Registrierung ermöglicht die Freischaltung auf insgesamt zehn Rechnern.

Der reguläre Support für Windows 10 endete am 14. Oktober 2025. Seitdem gibt es keine Funktionsupdates mehr für das Betriebssystem - und wichtige Sicherheitsupdates eben nur noch unter den oben genannten Bedingungen.

ILLUSTRATION - Microsoft hat noch ein Jahr nachgelegt: Teilnehmende des ESU-Programms sollen nun bis zum 12. Oktober 2027 wichtige Sicherheitsupdates für ihre Rechner erhalten. (zu dpa: «Windows 10: Microsoft schickt nun Updates bis Herbst 2027») Foto: Robert Günther/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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