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"Diese Verlängerung gibt Kunden mehr Zeit für die Umstellung auf einen neuen Windows-11-PC, während sie weiterhin wichtige Sicherheitsupdates erhalten", erklärt Microsoft.
Wer beim ESU-Programm dabei ist, hatte vergangenes Jahr entweder einmalig 30 US-Dollar (rund 26,30 Euro) bezahlt. Diese Nutzenden konnten mit einem lokalen Windows-Konto arbeiten. Oder man zahlte nichts, ging aber die Verpflichtung ein, sich in Windows 10 mit einem Microsoft-Konto (MSA) anzumelden und angemeldet zu bleiben. Eine ESU-Registrierung ermöglicht die Freischaltung auf insgesamt zehn Rechnern.
Der reguläre Support für Windows 10 endete am 14. Oktober 2025. Seitdem gibt es keine Funktionsupdates mehr für das Betriebssystem - und wichtige Sicherheitsupdates eben nur noch unter den oben genannten Bedingungen.
ILLUSTRATION - Microsoft hat noch ein Jahr nachgelegt: Teilnehmende des ESU-Programms sollen nun bis zum 12. Oktober 2027 wichtige Sicherheitsupdates für ihre Rechner erhalten. (zu dpa: «Windows 10: Microsoft schickt nun Updates bis Herbst 2027») Foto: Robert Günther/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++