Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind

Dabei wird das Innere eines Kuchens eingefärbt - blau für einen Buben und rosa für ein Mädchen. Cuoco erwartet demnach ein Mädchen. "Diese zweite Reise war in vielerlei Hinsicht etwas schwieriger, aber wir sind so dankbar für diesen Moment! Die kleine Schwester ist auf dem Weg", so die Schauspielerin.

Cuoco und Schauspielkollege Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen "Ozark"-Staffel kennengelernt und sich wenig später auf Instagram als Paar gezeigt. Im März 2023 wurde ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey geboren.