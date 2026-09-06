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Hollywood-Glamour bei Fliegerevent am Wolfgangsee

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Freeman gab sich erneut ein Stelldichein am Wolfgangsee
©Mirja Geh, APA
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Zum fünften Mal sind am Freitagabend in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut die "Academy Awards of Aviation" bei der "scalaria Living Legends of Aviation Europe" vergeben worden. Ausgezeichnet wurden Menschen für besondere Leistungen in Luft- und Raumfahrt sowie Technologie. Wie schon im Jahr 2022 fungierte US-Schauspieler Morgan Freeman als Gastgeber bei der Award-Gala. Der Wolfgangsee wurde am Nachmittag zuvor Schauplatz einer Flugshow.

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Sechs Preisträger bekamen den Award, der auch schon als "Oscar der Luftfahrt" bezeichnet wurde. Fünf weitere Persönlichkeiten wurden im Rahmen der Veranstaltung in die "Hall of Fame" aufgenommen. Hollywood-Star Freeman überreichte zusammen mit Schauspielerin Annabelle Mandeng im Rahmen der abendlichen Gala die Auszeichnungen. Für die spektakulären Bilder über dem Wolfgangsee sorgten bei der Flugshow unter anderem The Flying Bulls, Red Bull Blanix, Weltrekordhalter Dario Costa, das Red Bull Skydive Team, das Bundesheer und die Flugpolizei. Zuvor diskutierten internationale Experten aus Industrie und Technologie in der Science Lounge darüber, wie neue Mobilitätskonzepte, innovative Luftfahrzeuge und europäische Raumfahrttechnologien das Fliegen der Zukunft verändern könnten.

Wo Hollywood-Glanz, da tummelt sich auch die Promi-Szene und andere Persönlichkeiten. Unter den Gästen und Preisträgern wurden Tatort-Schauspieler Malick Bauer, Schauspieler und Stuntman Aristo Luis und der Kommandant der Österreichischen Luftstreitkräfte, Gerfried Promberger, gesichtet.

Zu den Preisträgern 2026 zählte unter anderem Didier Delsalle. Er ist bis heute der einzige Mensch, dem es gelang, einen Hubschrauber auf dem Mount Everest zu landen.

Dass ein Auftritt bei einer Flugveranstaltung auch so seine Vorteile hat, wurde wohl Sänger Erwin Schrott bewusst. Nachdem sein Flug aus Rom Verspätung hatte, wurde er direkt von einem Flieger in München abgeholt und landete mit dem Wasserflugzeug vor der Bühne am Wolfgangsee.

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