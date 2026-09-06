Hollywood-Glamour bei Fliegerevent am Wolfgangsee

Sechs Preisträger bekamen den Award, der auch schon als "Oscar der Luftfahrt" bezeichnet wurde. Fünf weitere Persönlichkeiten wurden im Rahmen der Veranstaltung in die "Hall of Fame" aufgenommen. Hollywood-Star Freeman überreichte zusammen mit Schauspielerin Annabelle Mandeng im Rahmen der abendlichen Gala die Auszeichnungen. Für die spektakulären Bilder über dem Wolfgangsee sorgten bei der Flugshow unter anderem The Flying Bulls, Red Bull Blanix, Weltrekordhalter Dario Costa, das Red Bull Skydive Team, das Bundesheer und die Flugpolizei. Zuvor diskutierten internationale Experten aus Industrie und Technologie in der Science Lounge darüber, wie neue Mobilitätskonzepte, innovative Luftfahrzeuge und europäische Raumfahrttechnologien das Fliegen der Zukunft verändern könnten.

Wo Hollywood-Glanz, da tummelt sich auch die Promi-Szene und andere Persönlichkeiten. Unter den Gästen und Preisträgern wurden Tatort-Schauspieler Malick Bauer, Schauspieler und Stuntman Aristo Luis und der Kommandant der Österreichischen Luftstreitkräfte, Gerfried Promberger, gesichtet.

Zu den Preisträgern 2026 zählte unter anderem Didier Delsalle. Er ist bis heute der einzige Mensch, dem es gelang, einen Hubschrauber auf dem Mount Everest zu landen.

Dass ein Auftritt bei einer Flugveranstaltung auch so seine Vorteile hat, wurde wohl Sänger Erwin Schrott bewusst. Nachdem sein Flug aus Rom Verspätung hatte, wurde er direkt von einem Flieger in München abgeholt und landete mit dem Wasserflugzeug vor der Bühne am Wolfgangsee.