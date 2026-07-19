Gottschalk laut Ärzten "momentan krebsfrei"

Der 76-Jährige hatte Ende November vergangenen Jahres bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Gottschalk hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei der Verleihung der Romy-Gala in Kitzbühel wie zuvor schon bei der Bambi-Verleihung in München einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.

Seine Krebsdiagnose hatte weithin Betroffenheit ausgelöst. Im Dezember verabschiedete Gottschalk sich von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" - und zugleich von der TV-Bühne.

Gottschalk-Ehefrau Karina war laut dem Bericht bei jedem Arzttermin dabei und bei jeder Bestrahlung. "Ich habe ihn nie allein gelassen, keine Sekunde", berichtet sie in dem "Bild"-Interview.

Inzwischen trainiert Gottschalk wieder. "Ich mache Krafttraining, zwei- bis dreimal pro Woche kommt ein Personal Trainer. Karina und ich gehen viel spazieren und schwimmen in unserem Pool. Ich muss die Zähne mit der linken Hand putzen, weil es gut für die Koordination des Hirns und des Stehvermögens ist. Ich folge den Ärzten und meinem Personal Trainer, wo es geht."

Monatelang war nichts von Gottschalk zu hören gewesen. Eine Verleihung des "Goldenen Ochsensepp" an den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Gottschalk hätte moderieren sollen, wurde auf den 5. September verschoben. Dem "Spiegel" schrieb Gottschalk damals dazu: "Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht."